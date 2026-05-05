São tendência e custam menos de 13 euros. Estão quase a chegar ao Aldi
Mais 4 sugestões
Modelos estarão disponíveis nos tamanhos entre o 37 e o 41
Bem sabemos como os preços dos ténis estão para lá de muitas carteiras. Mas é possível conseguir umas sapatilhas confortáveis e que obedecem às tendências da moda. Estão quase a chegar às prateleiras do Aldi os ténis que não vamos mesmo querer perder nesta meia estação.
O dia da chegada está agendado para 9 de maio. Da marca própria da cadeia alemã, estes modelos estarão disponíveis nos tamanhos entre o 37 e o 41 e destacam-se pelo preço: apenas 12,99 euros por par.
Veja na galeria.
RELACIONADOS