São tendência e custam menos de 13 euros. Estão quase a chegar ao Aldi

Rival do Lidl e Mercadona vai abrir mais uma loja em Portugal. E oferece descontos até 60%

Bem sabemos como os preços dos ténis estão para lá de muitas carteiras. Mas é possível conseguir umas sapatilhas confortáveis e que obedecem às tendências da moda. Estão quase a chegar às prateleiras do Aldi os ténis que não vamos mesmo querer perder nesta meia estação.

O dia da chegada está agendado para 9 de maio. Da marca própria da cadeia alemã, estes modelos estarão disponíveis nos tamanhos entre o 37 e o 41 e destacam-se pelo preço: apenas 12,99 euros por par.

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