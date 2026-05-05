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Ténis Aldi
Ténis Aldi

São tendência e custam menos de 13 euros. Estão quase a chegar ao Aldi
IOL
Há 1h e 12min
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Modelos estarão disponíveis nos tamanhos entre o 37 e o 41

Bem sabemos como os preços dos ténis estão para lá de muitas carteiras. Mas é possível conseguir umas sapatilhas confortáveis e que obedecem às tendências da moda. Estão quase a chegar às prateleiras do Aldi os ténis que não vamos mesmo querer perder nesta meia estação. 

O dia da chegada está agendado para 9 de maio. Da marca própria da cadeia alemã, estes modelos estarão disponíveis nos tamanhos entre o 37 e o 41 e destacam-se pelo preço: apenas 12,99 euros por par.

Veja na galeria.
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