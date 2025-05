Cosméticos distinguidos no Top Beleza 2025 custam menos de 3 euros no Aldi

A ALDI Portugal voltou a ser distinguida com o Prémio Top Beleza, pelo terceiro ano consecutivo, graças à qualidade dos seus produtos de marca própria. Este ano, o destaque vai para a linha LACURA Spa, com cinco referências premiadas: as espumas de duche Celebration, Harmony e Freshness, e os cremes corporais Celebration e Harmony.

Estes produtos destacaram-se pelas suas fórmulas com ingredientes como flor de lótus, arroz, magnólia, amêndoa, eucalipto e menta, que hidratam, nutrem e perfumam a pele, proporcionando uma experiência de Spa em casa. Cada um custa menos de 3 euros e está disponível nas lojas ALDI.

A distinção “Top Beleza 2025” foi atribuída após testes cegos, realizados por um painel de 60 consumidores ao longo de quatro semanas, em contexto real de utilização. A avaliação foi supervisionada por um laboratório especializado em análise sensorial, garantindo a imparcialidade dos resultados.