Alergias ou asma? Não vá de férias sem levar um purificador de ar de bolso

Gostamos de aproveitar as férias no nosso melhor — e isso inclui respirar bem. Para quem sofre de alergias, asma ou simplesmente é sensível a ambientes fechados, um quarto de hotel abafado ou com cheiro desagradável pode arruinar a experiência. Este mini purificador de ar, que pesa pouco mais de 200g, é descrito por quem o usa como “um milagre portátil” e “imprescindível para viagens com crianças”.

Sem filtros nem recargas, funciona com libertação controlada de ozono, eliminando odores e bactérias de forma automática e silenciosa. “Usei num carro com cheiro intenso a fumo e o ambiente ficou limpo em poucas horas”, relata uma utilizadora. Um ciclo de purificação basta para renovar o ar em quartos, closets, despensas ou até dentro da mala de viagem.

Com uma avaliação média de 4,2 estrelas na Amazon, este mini purificador de ar é uma solução prática e acessível — custa menos de 30€ e pode fazer toda a diferença em dias quentes ou espaços mal ventilados. Como muitos resumem nas reviews: “Funciona mesmo” e “nota-se a diferença logo após a primeira utilização”.

