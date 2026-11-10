Portugal em alerta máximo devido a tempestade: Lisboa vai ter túneis encerrados amanhã

Os túneis, os parques e jardins e os equipamentos culturais serão encerrados em Lisboa a partir da meia-noite devido às previsões de mau tempo, anunciou hoje o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Que espaços vão encerrar em Lisboa devido ao mau tempo?

Após uma reunião com a Proteção Civil municipal, nos Paços do Concelho, Carlos Moedas destacou que a circulação nas zonas ribeirinhas "deve ser evitada e será limitada".

"Sabemos que estas decisões têm um impacto na vida das pessoas. Sabemos que obrigam as famílias a reorganizar o seu dia. Mas, perante o risco, temos que agir com prudência", acrescentou.

A Websummit poderá ser cancelada devido ao mau tempo?

Moedas destacou ainda que a cimeira tecnológica Websummit poderá ser cancelada, mas a decisão cabe ao Ministério da Administração Interna.

Quantas ocorrências foram registadas em Lisboa na última noite?

Segundo o autarca, na última noite a Proteção Civil registou 304 ocorrências na cidade relacionadas com o mau tempo.

Carlos Moedas destacou ainda que estas decisões serão reavaliadas dentro de 24 horas.

Que equipamentos culturais vão estar encerrados?

Entre os equipamentos culturais encerrados, citou "em particular o Castelo de São Jorge, o Padrão dos Descobrimentos, o Teatro Romano e o Museu do Fado".