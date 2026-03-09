«Parecem inofensivas, mas funcionam como armadilhas biológicas». PSP faz alerta à população

Como reagir se tiver um fogo na air fryer? Bombeiro alerta: nunca faça isto

PSP alerta para os perigos da lagarta do pinheiro e deixa recomendações para evitar contacto com este inseto que pode provocar reações graves em pessoas e animais. Começa a aumentar a presença da lagarta do pinheiro, um inseto comum em zonas de pinhal mas que pode representar um risco sério para a saúde. A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou agora um alerta à população nas redes sociais, lembrando que, apesar do aspeto aparentemente inofensivo, estas lagartas podem causar reações perigosas.

A recomendação das autoridades é simples: manter distância é a melhor forma de proteção.

Como identificar a lagarta do pinheiro

Um dos comportamentos mais característicos desta espécie é o facto de as lagartas se deslocarem em fila no chão, formando uma espécie de procissão. Este fenómeno costuma despertar curiosidade, sobretudo nas crianças.

Outro sinal de alerta são os ninhos nas copas dos pinheiros, facilmente identificáveis por parecerem pequenas “bolas” brancas nas árvores.

Perante estes sinais, a PSP recomenda atenção redobrada em zonas de pinhal e aconselha a população a evitar qualquer aproximação.

Cuidados a ter em zonas de pinhal

Para reduzir o risco de contacto com a lagarta do pinheiro, a PSP deixa alguns conselhos importantes:

Evitar aproximar-se de ninhos nos pinheiros;

Ter cuidado quando se observam lagartas em fila no chão;

Não permitir que crianças ou animais se aproximem, mesmo que pareçam inofensivas.

Apesar do seu tamanho reduzido, estas lagartas estão cobertas por micro-pelos urticantes que libertam toxinas, responsáveis por irritações e reações alérgicas.

Lagarta do pinheiro: perigo especial para cães

Os animais de estimação, especialmente os cães, estão entre os mais vulneráveis ao contacto com esta espécie.

A PSP aconselha os donos a manter os cães sempre pela trela em zonas de pinhal e a evitar que cheirem, lambam ou brinquem com algo no solo. O contacto com a lagarta do pinheiro pode provocar necrose da língua e complicações graves em poucos minutos, exigindo assistência veterinária urgente.

O que nunca deve fazer se encontrar lagartas do pinheiro

Caso se depare com estas lagartas, há comportamentos que devem ser evitados:

Não tocar nas lagartas;

Não pisá-las;

Não varrer a zona (os pelos podem dispersar-se facilmente no ar);

Não tentar remover ninhos por conta própria.

Estas ações podem aumentar o risco de exposição aos pelos urticantes.

O que fazer em caso de contacto com a lagarta do pinheiro

Se ocorrer contacto, é importante agir rapidamente.

No caso de pessoas:

Lavar imediatamente a zona afetada com água corrente abundante, sem esfregar;

Remover eventuais pelos com fita adesiva;

Em caso de sintomas intensos, como dificuldade respiratória, reação alérgica forte ou contacto ocular, procurar assistência médica urgente.

No caso de animais:

Lavar a zona afetada com água abundante, com cuidado para evitar exposição aos pelos;

Impedir que o animal lamba a área;

Procurar um veterinário com urgência.

PSP deixa aviso à população

No alerta divulgado, a PSP resume o perigo de forma direta: as lagartas “parecem inofensivas, mas funcionam como verdadeiras armadilhas biológicas”, devido aos milhares de micro-agulhas tóxicas que cobrem o seu corpo.