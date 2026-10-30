Há um site que ajuda a reconhecer burlas e fraudes online

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O AlertaFraude.pt é um guia público e gratuito (não exige registo) sobre burlas e fraudes em Portugal que mostra os sinais de alerta, o que fazer nas primeiras horas e onde denunciar. Inclui um assistente para quem recebeu uma mensagem suspeita.

Implementado com o apoio da empresa de cibersegurança WhiteHa, o site reúne 64 esquemas, da burla do MB WAY ao carrossel do IVA, e explica cada um deles numa linguagem simples. O objetivo é ajudar pessoas, famílias, empresas e serviços públicos a reconhecer uma burla antes de perderem dinheiro.

“Se há pressa, pode ser fraude” é ponto de partida do AlertaFraude.pt uma vez que o sentido de urgência é uma das principais ferramentas para quem faz burlas online. Exatamente por isso, o site sugere aos utilizadores uma regra em três passos: parar, desconfiar de contactos não pedidos e verificar sempre por um canal oficial.

Nuno Mendes, CEO da WhiteHat, explica que “quem burla conta com a pressa e com a vergonha de quem é enganado. Queríamos um sítio onde qualquer pessoa possa confirmar, em dois minutos, se aquela mensagem é o que parece. E, se já aconteceu, saber exatamente o que fazer a seguir”.

No site, os utilizadores podem aceder a um catálogo de exemplos de 64 burlas e fraudes, com filtros por tema, por onde acontece e quem é mais exposto. Cada ficha mostra o sinal principal, o nível de risco e o que fazer. Além disso, responde a questões como “recebi algo suspeito”, com um assistente de quatro perguntas que dá um veredicto e indica os passos seguintes, ou “fui burlado” indicando o que fazer nas primeiras horas e os contactos úteis. Apresenta também um glossário 47 termos, de phishing a smishing e frase de recuperação.

Refira-se que o site não recebe denúncias, limitando-se a encaminhar os casos para as entidades competentes, apresentando uma lista de entidades onde é possível pedir ajuda.



Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders