Esqueça os sacos de plástico: guarde assim a alface para durar mais tempo

Nem sempre é fácil consumir uma alface quando em casa não vivem muitas pessoas ou só se come numa refeição por dia. As soluções não parecem ser muitas. Sem poder recorrer a métodos como congelar, muitos consumidores acabam por comprar alfaces embaladas por terem menos quantidade. Só que estas são muito mais dispendiosas e muito menos amigas do ambiente, tanto pelo processo de produção como de embalamento.

Por isso, deve investir algum tempo a guardar a alface da melhor forma. Como pode ver no vído abaixo da influencer brasileira Patrícia Soalheiro, responsável pela página ‘Ela Decora’, depois de lavar e secar bem a alface, deve distribuí-la em camadas dentro de um recipiente alternada com papel absorvente de cozinha que, ao reduzir os níveis de humidade, vai fazer com que se mantenha mais tempo verde, firme e tenra, sem amolecer ou cozer.

Veja no vídeo como deve fazer: