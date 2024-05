Neste oásis de tranquilidade, encontra um dos maiores spas de Portugal

Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa e o sabor do Restaurante Cilantro

Estive no Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa, onde o luxo se funde harmoniosamente com o ambiente sereno do Algarve. Durante a minha estadia neste oásis de tranquilidade, fui envolvida por uma atmosfera de elegância e sofisticação, onde cada detalhe foi cuidadosamente projetado para proporcionar uma experiência inigualável aos hóspedes.

Localizado estrategicamente numa zona para amantes de golfe e de praias, o Hilton Vilamoura oferece uma localização privilegiada, com acesso facilitado a campos de golfe de renome e às deslumbrantes praias da região. Além disso, a sua conveniente oferta de transporte gratuito até à Marina de Vilamoura e à conhecida praia da Falésia, onde têm concessão privada, garante que os visitantes possam explorar os arredores com facilidade e conforto.

Com seis piscinas disponíveis, tanto ao ar livre, quanto cobertas, os hóspedes têm à disposição um verdadeiro refúgio aquático para desfrutar de momentos relaxantes sob o sol algarvio. Não posso deixar de destacar o Spa, um dos maiores de Portugal, onde terapias indulgentes e tratamentos revitalizantes aguardam aqueles que buscam bem-estar físico e emocional.

Para os hospedes acompanhados pelos mais 'piquenos', o Hilton Vilamoura também oferece um clube infantil, garantindo que possam desfrutar de atividades divertidas.

Além disso, os paladares mais exigentes têm à sua disposição uma seleção excecional de opções gastronómicas, com quatro restaurantes e um bar que prometem uma verdadeira viagem culinária, destacando-se entre eles a excelência da cozinha apresentada no restaurante Cilantro, onde cada prato é uma obra-prima que celebra os sabores autênticos da região, não esquecendo a inspiração internacional. André Simões é o chef executivo e Vítor Ramos o chef de pastelaria, que em conjunto espoletam muitos suspiros e sorrisos a quem prova as suas criações.

Assim que fiz o check-in fui conhecer um dos restaurantes, o Aquarela, que funciona entre as 11h e as 17h30. "Ouça o som das cascatas enquanto saboreia frutos do mar frescos e suculentos, escolha entre uma ampla variedade de saladas frescas. Saboreie uma variedade de smoothies e cocktails de frutas enquanto desfruta de vistas para a piscina", é esta a apresentação do restaurante. Eu acrescento: a variedade de pratos de peixe, carne, pratos italianos e sobremesas.

Da carta deste restaurante tenho de enaltecer o Camarão Tigre com Arroz de Coentros e Salada Algarvia. O camarão tigre é grelhado, temperado com sal e pimentas e finalizado com uma manteiga de ervas aromáticas, e sumo de limão. Suculento e delicioso, a simplicidade no seu melhor! Acompanha com arroz de coentros (e se eu sou superfã de coentros) e a clássica salada algarvia, com pimentos, tomate, cebola, pepino, e orégãos. Não me importava de comer este prato diariamente!

Adorei o Filete de Robalo com Batata Assada e Salada Algarvia. O robalo é entregue diariamente no hotel. É temperado com azeite, sal e pimenta. É grelhado, leva azeite de alho, coentros picados, manteiga e sumo de limão. É servido com batata nova assada ao sal, sendo também salteada com azeite de alho. Também é acompanhado com tomate e com uma salada algarvia, com pimentos, tomate, cebola, pepino, e orégãos. A frescura e a qualidade das matérias-primas é muito importante, e sendo o robalo um dos meus peixes de eleição, tinha de destacar esta opção da carta.

Nas sobremesas experimentei o Baba au Rum com Fruta e Natas Frescas. «Uma massa leveda muito fina que depois de cozinhada é banhada numa calda aromatizada com especiarias, citrinos e rum. É servido com fruta e chantilly», explicou o chef de pastelaria, Vítor Ramos.

O Pudim de Chia com Coco e Framboesas é a sobremesa mais saudável da carta. A chia é hidratada durante algumas horas em leite de coco, sendo acompanha com creme de framboesas frescas. Simples, fresca, ligeira, uma sugestão perfeita para finalizar uma refeição leve.

Segue-se a minha preferida desta carta: a Delícia de Caramelo Salgado e Chocolate. Confecionada com caramelo de açúcar amarelo em composição com chocolate 70% de cacau e temperado com flor de sal da Ria Formosa. Esta conjugação de sabores lembra-me um chocolate da minha adolescência pelo qual era viciada, que tem honeycomb (caramelo crocante) e chocolate.

O Cheesecake de Limão é feito com queijo creme e requeijão do Alentejo, bolacha, e um creme de limão. Fresco e delicioso.

O restaurante Cilantro, como já perceberam na descrição acima, conquistou-me a cada garfada (e colherada). A escolha dos ingredientes, as técnicas utilizadas, a frescura das matérias-primas e o empratamento. Culminam com uma combinação de sabores e texturas que casam na perfeição.

Começo com um prato que me deixou a babar. Se a perfeição existir numa entrada, está aqui: Vieiras, Arroz Preto, Crocante de Cogumelo Enoki, Puré de Couve-Flor e Óleo de Coentros.

«Esta é uma das entradas do nosso menu de transição de primavera/verão, temos uma combinação da vieira com o seu sabor característico a mar, um arroz negro com uma textura e sabor envolvente. Completamos com puré de couve-flor, servido tépido, um crocante de cogumelo enoki e a frescura do nosso óleo de coentros», explicou o chef André Simões. As vieiras estavam no ponto! E o crocante deixou-me a salivar! E depois, quer dizer, este prato servido com óleo de coentros, rebentou a escala!

O Camarão Piri-Piri é outro destaque, sou viciada em camarão e aqui está temperado maravilhosamente bem. Um clássico simples e delicioso. Utilizam manteiga de alho e ervas, e molho picante.

E agora, para os fãs de risotto, este estava no ponto e é servido numa dose bem generosa. Risotto de Camarão, Pak-Choi e Coentros com Robalo. Este prato combina o sabor de camarão e coentros, sendo acompanhado por filete de robalo. Normalmente é servido com bacon, mas pedi para excluir este ingrediente.

A perfeição num prato de peixe e legumes: Filete de Robalo com Esmagada de Batata em Aroma de Manjericão e Lima, Seleção de Legumes da Época e Beurre Blanc de Pimentos Vermelhos.

«O robalo é temperado com azeite, sal e mistura de pimentas, depois é grelhado. Leva ainda azeite de alho, coentros picados, manteiga e sumo de limão. Para acompanhar, depois de assada a batata, é esmagada e temperada com manjericão fresco e raspa de lima. Já no molho beurre blanc, usamos alho e pimento vermelho assado», afirmou o chef André Simões.

Espetada de Tamboril, Camarão e Bacon, uma espetada com combinações de sabores frescos e locais, neste caso é acompanhado de legumes da época salteados. O empratamento deste prato é lindo, a variedade de apontamentos, além da conjugação de sabores e texturas no ponto. A crocância dos legumes salteados combina na perfeição com o tamboril e o camarão grelhados. De ficar a salivar!

Na carta do Cilatro apresentam várias opções de sobremesas vegan, incluindo este Brownie de Banana e Amendoim com Sorbet de Mirtilo. O Brownie é feito com banana, amendoim e cacau. Acompanha com sorbet de mirtilo, fruta e crumble. É servido morno, uma verdadeira perdição!

A minha sobremesa preferida desta carta: Texturas de Chocolate com Caramelo Salgado e Crocante de Pinhão. Uma combinação que não falha! Contrasta com a acidez dos frutos vermelhos que servem de companhia a esta maravilha em forma de doce.

«Confecionado com caramelo de açúcar amarelo, utilizamos chocolate 70% de cacau e é temperado com flor de sal da nossa Ria Formosa, e ainda um crocante de pinhão português», esclareceu o chef Vítor Ramos.

E agora uma sobremesa que me surpreendeu, dado que coco não está nos meus sabores preferidos, é outra opção vegan da carta. Delícia de Cacau e Coco, uma mousse feita com abacate, leite de coco e cacau. É servida com crocante de amêndoa, coco e tâmaras. Acompanhada também com frutos vermelhos. E adivinhem, é mesmo uma delícia!

Segue-se um clássico, Creme Brûlée Tradicional com Trufa de Medronho. «Aromatizamos o Creme Brûlée com vagem de baunilha, acompanha com uma trufa de chocolate negro e medronho de Monchique», revelou o chef Vítor Ramos.

Por último, eis o Folhado de Frutos Vermelhos e Creme de Amêndoa. «O folhado é feito em varias fitas de massa folhada, depois recheada com creme de amêndoa e frutos vermelhos, aromatizada com mousse de amêndoa amarga e creme de baunilha», explicou o chef Vítor Ramos.

Tenho de destacar também o pequeno-almoço servido no restaurante Moscada, para começar o dia da melhor forma. Todos os dias somos recebidos por uma equipa simpática e atenciosa que prepara todos os dias esta refeição que é tão importante para repor energias e vitaminas. Não podem falta na mesa: uma infusão, sumo natural de laranja espremido na hora, fruta laminada, uma seleção enorme de padaria e pastelaria (e que altera todos os dias), queijos e compotas, iogurte natural com granola, e um latte. Durante o pequeno-almoço está sempre um chef disponível a preparar muitas refeições quentes personalizadas.

«O 7 Seven Spa foi concebido com o intuito de criar um espaço destinado às sensações, para que possa deixar à porta todo o stress do dia a dia e entregar-se por completo ao relaxamento. Descontrair, mimar o corpo e reequilibrar a mente são práticas comuns no 7 Seven Spa, que abrem caminho a uma experiência única, num ambiente sereno, personalizado e confortável».

Neste Spa dispõem de uma enorme variedade de tratamentos faciais, corporais, holísticos e massagens.

Do Circuito terapêutico fazem parte: piscinas de jatos, camas de relaxamento de água, jacuzzi, banho turco, sauna, sala de pedras quentes, duches experiências e jardim zen.

Escolhi fazer o "Pack Suite", realizado na Suite VIP do Spa, que inclui uma massagem relax aromática, uma garrafa de Champanhe e bombons. Também incluíram fruta laminada. Nesta enorme suite privada existe: sauna, banho turco, jacuzzi, duches, área de relaxamento, e é também aqui que é realizada a "massagem romântica para casais". «Esta massagem promove o relaxamento, oferecendo uma oportunidade única para descontrair e fortalecer a ligação emocional e física. A massagem relax aromática é uma massagem corporal relaxante, com óleo de romã e uma combinação de vários óleos essenciais (ylang ylang, alfazema e laranja doce)».

Um pormenor deste hotel, as águas aromatizadas disponíveis gratuitamente para os hospedes estão presentes em vários locais, incluindo no Spa. Tenho de agradecer aos colaboradores do Hilton Vilamoura, são realmente atenciosos e simpáticos! Já tenho vontade de voltar a este hotel onde fui tão bem recebida!

Reportagem de Mafalda Agante:

