Espanhola que vive no Algarve deixa alerta aos conterrâneos que venham visitar Portugal

As recomendações foram feitas no TikTok por uma jovem espanhola residente no Algarve e acabaram a ter repercussão em sites de informação espanhóis, como o El Confidencial. Yulia Kock começa por avisar os seus conterrâneos que antes de virem ao Algarve têm de se registar num link do Governo português para pagarem as portagens, já que não existem pórticos físicos nas auto-estradas algarvias.

Além disso, a jovem avisa ‘nuestros hermanos’ para atestarem os carros antes de cruzarem a fronteira, já que os combustíveis são “significativamente mais caros”. "O mais barato que encontrei foi gasóleo a 1,67 euros", alerta.

De resto, um aviso sobre o clima, que “pode surpreender os turistas que visitam a região no verão”. "É quente durante o dia, mas arrefece à noite, por isso, recomendo levar roupas quentes, como calças de ganga e um blusão", alerta. Em lugares como Sagres, sublinha, onde o vento é mais forte, a temperatura pode ser ainda mais baixa.

Outro detalhe notado pela jovem é a diferença de fuso horário, já que Portugal está uma hora atrás da Espanha, facto que Yulia só descobriu um dia depois de ter chegado ao Algarve.

Por outro lado, Yulia descansa os espanhóis sobre a comunicação. “Não precisam de saber português. A maioria das pessoas sabe falar espanhol ou inglês”.