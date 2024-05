Estas 16 praias do Algarve perderam o selo de água excelente. E são das mais famosas

Com a época de praia a aproximar-se, a Quercus divulgou a lista anual de praias distinguidas com o prestigiado selo de “Qualidade de Ouro”, um galardão atribuído há quase 15 anos e que distingue a qualidade da água balnear das praias de portuguesas. E o Algarve foi a região com menos motivos para celebrar, já que perdeu esta classificação em 16 das suas praias, entre as quais muitas das mais procuradas por turistas nacionais e estrangeiros.

Mas o que conduziu a esta queda tão significativa? A resposta reside nas análises realizadas durante a época balnear de 2023. Os resultados revelaram níveis de poluição persistentes, uma questão que ainda carece de esclarecimento total. A pressão turística, tão característica desta região durante os meses de verão, pode ter contribuído para este cenário preocupante, esclarece a Quercus.

Para uma praia ser distinguida com o selo de "Qualidade de Ouro", há critérios rigorosos que devem ser cumpridos. Entre eles, destaca-se a qualidade da água, avaliada através de análises que devem apresentar resultados excelentes, dentro dos parâmetros definidos pelas normas em vigor.

A Quercus lançou este ano um novo site interativo dedicado às praias galardoadas. Este recurso, disponível em https://praiasouro.quercus.pt, permite não só consultar informações relevantes sobre as praias premiadas, mas também explorar um mapa interativo, facilitando assim a escolha de destinos balneares de qualidade.

Conheça a lista completa de praias que perderam a ‘Qualidade de Ouro':