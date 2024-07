Cascade Wellness Resort, aqui encontram uma cozinha irrepreensível num hotel de luxo rodeado pelas melhores praias portuguesas

Estive no Cascade Wellness Resort, um refúgio de luxo onde o requinte e a natureza se encontram em perfeita harmonia. Localizado no topo da deslumbrante falésia da Ponta da Piedade, está rodeado por aquelas que são consideradas as melhores praias portuguesas. Este resort oferece uma experiência inesquecível para os hóspedes, podem desfrutar de uma cozinha irrepreensível enquanto são envolvidos pela tranquilidade e beleza das paisagens costeiras do sul de Portugal. Neste hotel cada detalhe é pensado para proporcionar uma estadia única, combinando o conforto e a sofisticação de um hotel de luxo com a serenidade do ambiente natural que o rodeia.

"Com um conceito inspirado no paralelismo entre o tema dos Descobrimentos e a jornada interior do bem-estar, o Cascade prima por um acompanhamento próximo do hóspede e pela oferta de serviços de spa, atividades fitness indoor e outdoor e uma cozinha internacional eclética com inspiração local. O resort está dividido em três grandes áreas: um hotel, apartamentos e vilas independentes. E compreende cinco alas individualmente decoradas: quatro refletem as expedições dos navegadores portugueses pelos quatro continentes – Europa, África, Ásia e América do Sul - e a quinta dedicada a Portugal, o ponto de partida de todas as aventuras marítimas."

Este hotel está rodeado por praias deslumbrantes que frequentemente figuram na lista das melhores praias de Portugal. Duas delas estão sempre no top: a praia Dona Ana e a praia do Camilo. No entanto a minha preferida, das que visitei foi a praia do Canavial, um paraíso escondido entre as falésias. Mas aviso já que é necessário descer por um caminho sinuoso, e por isso, tenha cuidado.

Assim que entro no quarto deparo-me com um miminho de derreter corações. Além de doces algarvios, tinha à minha espera um quadro de chocolate personalizado com aquela que é uma das minhas frases preferidas: "if you can dream it, you can do it". Mas há algo mais fofo do que esta surpresa? A vista do quarto é realmente incrível, além da piscina, tenho o mar no horizonte.

Após o check-in fui experimentar o restaurante The Gastropub que presta homenagem à riqueza da cozinha portuguesa e à qualidade dos produtos regionais.

Para começar, apresentam uma montra surreal de peixe e marisco frescos. Tenho de destacar alguns pratos, além dos peixes grelhados:

"O lombo de atum à Portimonense com batata-doce, atum fresco confecionado com uma cebolada e servido com puré de batata-doce com funcho e legumes. Prato típico da cozinha regional algarvia, com base no receituário do Barlavento Algarvio."

Nas sobremesas, provei o quindim de coco, servido com uma calda feita com maracujá. Quando se juntam gemas e açúcar, sai magia. Um pudim de gemas aveludado, neste caso.

O crème brûlée de fava tonka, sablé breton de cacau e flor de sal apresenta uma base de leite-creme, confecionado com fava tonka, servido com uma bolacha de cacau e flor de sal de Tavira.

Da carta do restaurante fazem parte três sobremesas vegan e sem glúten, o brownie de chocolate e framboesas, feito com chocolate 70% de cacau, proveniente da América do Sul, servido com compota de framboesas. O crumble de peras e amêndoa, que apresenta uma base crumble com pera rocha macerada e molho cremoso, feito à base de amêndoas, um creme inglês, feito à base de amêndoas com mistura de especiarias e peras. E o carpaccio de ananás dos Açores, calda de lima e sorbet de coco. É perfeito para o verão!

Termino com a minha preferida: o cheesecake de pistácio e morangos. Confecionado com creme de queijo e pistácios, compota de morango, é servido com pistácios caramelizados. Não fosse eu fã de pistácio e de morango. A combinação de texturas e sabores estava de comer e chorar por mais!

Existe outro restaurante no hotel, o Mundi, "durante o verão, os hóspedes podem viajar numa rota de sabores com os buffets temáticos: os clássicos europeus, especialidades asiáticas, os favoritos sul-americanos e as delícias africanas".

Ao jantar fui conhecer o restaurante Senses, a estrela do Cascade - a experiência foi inesquecível! Começo por falar de uma entrada tão incrível que compete com as melhores sobremesas que já degustei: gamba violeta, pera rocha, ervilhas. E nem foi o primeiro prato do menu de degustação do Senses. Ao leme deste restaurante estão os talentosos chef executivo Diogo Pereira e o chef de pastelaria André Cosme, que convidam “a embarcar numa viagem de descoberta gastronómica com o mar e o pôr-do-sol como pano de fundo”. E que viagem esta!

Voltando ao prato, tenho de confessar que eu nunca tolerei ervilhas! E quando foi colocado à minha frente, pensei: oh-oh! Sim, o menu é surpresa! E eu esqueci de referir que era ingrediente proibido para mim. No entanto não teci nenhum comentário, dei uma oportunidade. Ao tentar inalar discretamente, não apresentava o aroma (horrível) característico das ervilhas - acusem-se os gulosos que nutrem o mesmo sentimento por esta leguminosa! E deixem que vos diga, à primeira colherada e garfada, que deleite para o palato! Nem sei se destaque os purés aveludados, a gamba de Lagos ou a pera grelhada. A combinação perfeita de sabores e texturas finalizada com azeite de manjericão. Não sei que milagre executou o chef Diogo Pereira aqui, mas gostava de saber.

Agora vamos ao início do menu, peço desculpa pelo sacrilégio aqui da minha parte. Comecei por provar um taco de alga nori, acompanhado com polvo da costa de Lagos, teriyaki e pico de gallo. Seguiu-se um complemento delicioso: cenoura algarvia, batata-doce de Aljezur, pó de azeitona. E um rissol de gamba da costa de Lagos.

Outra entrada que também surpreendeu, um prato típico português reinterpretado: couve-flor à Brás. Em substituição do bacalhau, utilizaram a couve-flor em várias texturas e o sabor estava maravilhoso. Puré de couve-flor assada, com couve-flor grelhada, batata palha, azeitonas desidratas e óleo de ervas.

Altura para uma pausa no menu, “o momento do pão”, que estava quentinho, acompanhado com manteiga caseira biológica (feita com leite de vaca e flor de sal) e azeite algarvio. Um excelente restaurante é feito de pormenores e a qualidade das matérias-primas têm de ser as melhores, além de serem bem trabalhadas.

Para prato principal, provei lavagante com açorda de lavagante, espuma de lavagante, óleo de coentros e gema curada - com o objetivo de aumentar a cremosidade deste prato.

O segundo prato principal: lombo de rascasso cozinhado em carvão de coco, acompanhado com batata-doce, em forma de puré, chips e confitada, e ainda molho de caldeirada.

Seguiu-se o “momento do queijo”, com queijo da ilha dos Açores, doce de damasco e tostas de pão. E a cura deste queijo era incrível, com travo picante.

A sobremesa figo, amarguinha e limão, além de esteticamente ser irrepreensível, o sabor corresponde e surpreende. Apresenta uma “amêndoa falsa”, feita com uma película de chocolate e creme gelado de amarguinha no interior, sobre um creme inglês de limão. Acompanha também com uma “pedra falsa”, também com o aroma da amêndoa e limão, molho de figo e uma “folha falsa”, um crocante feito a partir do mesmo fruto.

Finalizei a degustação com um petit-four de manga, bombom de chocolate branco com recheio de matcha e lima, e ainda um bombom de chocolate e caramelo salgado.

Aqui utilizam ingredientes frescos e locais para criar pratos inovadores que celebram a rica herança culinária da região. E o facto de mudarem de carta frequentemente, além do menu ser surpresa, é impossível alguém ficar aborrecido com os pratos. Eu jantava aqui todos os dias, juro.

Este hotel dispõe de: uma piscina exterior; uma piscina infinita exterior com entrada em fundo de areia; duas piscinas exteriores para crianças; jardins; dois campos de futebol e 1 meio-campo com relva natural (medidas oficiais da FIFA); spa com 4 salas de tratamento, piscina exterior aquecida, jacuzzi, banho turco, sauna e fonte de gelo; ginásio com luz natural e zona exterior de treino; e ainda Kids club com playground.

No último dia da estadia pedi o pequeno-almoço no quarto. O pequeno-almoço buffet é surpreendente! A variedade é imensa, em tudo, desde salgados a doces, mas tenho de destacar os frutos e os queijos, nacionais e internacionais.

E um pormenor, do qual este hotel se orgulha bastante, o sumo de laranja servido ao pequeno-almoço é realmente natural. Sumo natural de laranja do Algarve, não há nada melhor!

Depois há imensos pratos quentes que podem ser pedidos na hora. E tenho de falar sobre a variedade de produtos sem glúten ou vegan, como por exemplo a variedade de bebidas vegetais, para quem não pode ou não quer ingerir leite de vaca. Um pequeno-almoço delicioso e marcante! E não há nada melhor do que começar o dia desta forma!

Tenho de agradecer a todos os simpáticos colaboradores do hotel, fui realmente muito bem recebida, não me importava de ficar a viver aqui! E tenho muita vontade de regressar a Lagos!