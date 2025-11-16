Especialista garante que este alimento reduz até 60% o risco de cancro do cólon e do estômago

Mais do que um simples tempero, o alho é um verdadeiro aliado da saúde. De acordo com o site El Debate, este ingrediente é rico em vitamina B6, alicina, selénio, manganês e minerais como iodo, fósforo e potássio, oferecendo benefícios que vão muito além do sabor.

Estudos indicam que o consumo regular de alho melhora a circulação, reduz a pressão arterial e favorece o sistema digestivo. A Universidade Estadual de Washington comprovou ainda o seu poder como antibiótico natural, graças ao sulfeto de dialilo, eficaz contra a bactéria “Campylobacter”.

A especialista María Verónica Sarmiento especialista em bem-estar, explica nas suas redes sociais, que o alho pode reduzir em até 60% o risco de cancro do cólon e do estômago, além de reforçar o sistema imunitário e melhorar a microbiota intestinal.

Segundo a nutricionista Cristina García, da Nutricare, o alho é seguro quando consumido com moderação, um dente por dia em adultos e meio dente em crianças. Contudo, deve ser evitado por pessoas com hemorragias, problemas gástricos ou que tomem anticoagulantes.