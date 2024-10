Há 4 formas diferentes de guardar o alho para que dure muito mais tempo fresco

Não há casa portuguesa sem alho. No entanto, é difícil por vezes evitar o desperdício quando o alho se estraga sem o termos usado. Conservar este ingrediente de forma adequada é essencial para evitar que se deteriore, comece a grelar ou se torne amargo. Ao saber como armazenar corretamente o alho, é possível prolongar a sua frescura.

De acordo com o site Good Housekeeping, para prolongar a vida útil do alho, o primeiro passo é fazer uma escolha acertada na compra. Prefira cabeças de alho inteiras, com casca firme e dentes compactos. Evite alhos que apresentem pontas verdes a despontar ou que estejam moles ao toque, sinais claros de que o alho já começou a perder qualidade, recomendam os especialistas do mesmo site.

Existem diversas maneiras de armazenar o alho de acordo com o seu estado de conservação e o tempo previsto para utilização. Cabeças de alho inteiras e dentes com casca devem ser mantidos à temperatura ambiente, num local fresco e seco, de preferência num cesto ou saco que permita a circulação de ar. Evite a exposição direta ao sol.

Se o alho já estiver descascado ou cortado, o frigorífico torna-se a melhor opção para armazenamento. Coloque os dentes de alho, inteiros ou fatiados, num recipiente hermético e guarde-os no frigorífico, onde podem durar até dois ou três dias. Contudo, não é aconselhável refrigerar cabeças inteiras, pois isso pode acelerar o processo de germinação.

Para quem compra grandes quantidades de alho ou pretende conservá-lo durante longos períodos, o congelador pode ser uma solução eficaz. Uma técnica prática é triturar ou prensar os dentes de alho e distribuí-los em cubos de uma cuvete de gelo, cobrindo-os com azeite antes de congelar.

Outra forma de preservar o alho é desidratá-lo (vários supermercados já vendem alho desidratado pronto a usar), processo que permite criar pequenos pedaços crocantes, ideais para adicionar a diversos pratos, como arroz ou frango. Para isso, basta cortar os dentes de alho ao meio e secá-los num desidratador ou forno. No forno, o alho deve ser seco inicialmente a 60ºC durante duas horas, reduzindo-se depois a temperatura para 55ºC até que os pedaços fiquem crocantes, num total de quatro a seis horas.

Além das diversas formas de armazenar o alho, o melhor mesmo é cozinhá-lo quando percebe que já está mesmo a estragar-se.