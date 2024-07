É assim que deve guardar os alhos para que durem pelo menos 6 meses

Para quem gosta de cozinhar, há uns quantos ingredientes que são indispensáveis ter em casa. O alho é um alimento que entra nesta lista de indispensáveis. O problema é que usar uma cabeça de alho inteira pode ser algo que demora o seu tempo – afinal, grande parte das receitas pede um ou dois dentes –, e é muito comum acabar por se estragar antes de ser todo utilizado.

Se sente que o seu alho não dura muito tempo antes de ter de acabar no lixo, o problema poderá estar na forma como o armazena. É que de acordo com um artigo do Mirror, há uma forma de guardar o alho para que este dure até 6 meses. E muitas pessoas não a conhecem.

Os especialistas parecem concordar todos que o melhor sítio para guardar o alho é numa zona fresca, seca e bem ventilada, já que o alimento dura mais tempo quando não está em contacto com calor, humidade ou sol direto. Isto poderá ser algo que muita gente sabe, mas o verdadeiro segredo para que dure mais tempo não é apenas o sítio onde se guarda, mas também a forma como se guarda.

O chef Richard Temples partilhou que o alho deve ser guardado inteiro, ou seja, não se deve separar os dentes de alho até ao momento de os usar. Desta forma, o alho dura de quatro a seis meses.

Resumindo, guarde o alho na dispensa ou num armário da cozinha e inteiro. Se quiser, pode colocá-lo num recipiente como um cesto. É essencial que que haja circulação de ar e que a humidade não vá acumulando.

Se não tiver espaço em armários ou dispensa, uma outra opção será guardar o alho no frigorífico, também num recipiente ventilado. No entanto, é importante ressalvar que o alho no frigorífico pode ir perdendo o sabor ou fazer com que outras coisas comecem a saber a alho.