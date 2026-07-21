Aos 80 anos, mulher torna-se influencer. Mas são as provas de amor que o marido lhe dá que se tornaram um fenómeno

Alice Williams é pintora há mais de 50 anos e, aos 80 anos, decidiu render-se ao Universo digital e transformou-se numa verdadeira influencer. Com mais de 372 mil seguidores no Instagram, a criadora de conteúdos tornou-se um fenómeno nas redes sociais, mas é muitas vezes o marido quem lhe rouba as atenções.

Falamos de Don Williams, com quem Alice partilha a vida há cerca de 60 anos. Segundo a biografia oficial da artista, são namorados desde o liceu e vivem um amor puro. Don é o maior apoiante da artista, quer na sua vida profissional, quer nesta sua aventura no Mundo do digital. No Instagram, Don surge em vários vídeos a receber e a transportar as encomendas que Alice Williams recebe, de produtos que ela promove e ofertas especiais.

Este gesto deixa a Internet completamente rendido a Don. O casalinho faz furor no seio da imensa legião de fãs que conquistaram nos últimos anos.

Este casal tornou-se um fenómeno nas redes em 2023, quando os netos convenceram Alice a criar uma conta no TikTok. Um dos primeiros vídeos tornou-se viral e o projeto cresceu rapidamente. Atualmente, os próprios netos ajudam na gravação, edição e gestão do conteúdo dos avós.