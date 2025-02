Fruta muito apreciada em Portugal é a que se deve comer sempre depois de jantar

Após o jantar não lhe dá sempre aquela vontade de comer um chocolate ou algo doce? Entre várias opções, existem opções mais saudáveis e não tem de recorrer a chocolates. A banana destaca-se como uma excelente escolha para sobremesa.

Rica em potássio e outros nutrientes essenciais, esta fruta não só contribui para uma alimentação equilibrada, como também pode melhorar a qualidade do sono. Segundo o site La Cronista, diversos estudos científicos apontam que o consumo de banana após o jantar traz múltiplos benefícios para a saúde.

Incluir banana na rotina noturna - benefícios

Para além de ser doce e dar saciedade, incluir uma banana na última refeição do dia fornece uma fonte natural de hidratos de carbono e nutrientes essenciais como vitamina C, vitamina B6, ferro, magnésio e, sobretudo, potássio. Além do seu valor nutricional, esta fruta contém triptofano, um aminoácido fundamental para a regulação do sono.

De acordo com especialistas da Universidade da Extremadura, o triptofano é particularmente benéfico para quem sofre de alterações no ritmo circadiano. Estudos revelam que este aminoácido, conhecido pelas suas propriedades sedativas desde os anos 70, melhora significativamente a qualidade do descanso noturno.

Outro benefício é a sua influência na produção de serotonina, um neurotransmissor essencial para o bem-estar emocional. Este composto não só melhora o humor, como também auxilia na regulação do sono e da digestão, reforçando ainda mais as vantagens de consumir banana à noite.

Incorporar esta fruta na rotina alimentar antes de dormir é uma tarefa simples e pode proporcionar vários benefícios. Algumas sugestões incluem: