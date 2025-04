Moda dos espinafres ao pequeno-almoço está viral. O que dizem os médicos sobre esta tendência?

Na procura constante por hábitos alimentares saudáveis, muitos recorrem a truques e dicas populares que circulam pelas redes sociais. Alguns são eficazes, outros deixam dúvidas no ar.

Recentemente, uma nova tendência no TikTok tem chamado a atenção: consumir espinafres crus logo pela manhã, com a promessa de controlar o apetite ao longo do dia. A ideia é simples, mas será que é realmente tão eficaz como parece?

Segundo uma publicação no Instagram do Washington Post, explica que os espinafres são conhecidos pelos seus benefícios para a saúde, como o aumento de nutrientes essenciais e a ajuda no controle do apetite. No entanto, especialistas em nutrição alertam que o método de comer espinafres à pressa, como o famoso Popeye, pode não ser a solução milagrosa que muitos esperam.

De acordo com a nutricionista Julia Zumpano, "não é preciso enfiá-los à força na boca. Também não é necessário comê-los à pressa. O ideal é consumi-los com mais frequência ao longo do dia", explicando que a chave para uma alimentação equilibrada está na consistência e na inclusão desses alimentos de forma variada e saudável.

Portanto, embora comer espinafres seja uma excelente escolha para quem deseja controlar o apetite e melhorar a saúde, a pressa não é a melhor aliada. Ao invés de seguir as tendências de forma apressada, a melhor abordagem é incorporar os espinafres na alimentação de forma equilibrada e ao longo do dia.