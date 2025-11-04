Tem vontade de comer algo doce depois de uma refeição? Especialistas recomendam isto

Depois do jantar, é comum apetecer algo doce. No entanto, recorrer a chocolates ou bolos não é a melhor solução, sobretudo à noite, quando o corpo começa a preparar-se para descansar. A alternativa mais saudável pode estar na fruteira: a maçã. Esta fruta é apontada por especialistas como uma excelente aliada para melhorar o sono e a digestão.

De acordo com o site El Cronista, comer uma maçã depois do jantar traz vários benefícios. Por um lado, é rica em minerais como cálcio, magnésio e fósforo, que ajudam o corpo a relaxar e favorecem um sono mais profundo. Por outro, o seu teor de fibra contribui para uma boa digestão e ajuda a controlar a fome noturna, evitando o consumo de snacks menos saudáveis antes de dormir. Além disso, a maçã ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, evitando picos de energia que podem interferir com o descanso.

Outro dos seus efeitos positivos está relacionado com o stress. Os antioxidantes presentes na maçã ajudam o organismo a lidar melhor com o cansaço e a tensão do dia, promovendo uma sensação de calma e relaxamento. Por não conter estimulantes nem ter um índice glicémico elevado, a maçã é considerada um snack noturno ideal, sacia, sem perturbar o sono.

Quem preferir variar pode combiná-la com uma colher de manteiga de amendoim ou de amêndoa. Além de acrescentar sabor, esta gordura saudável ajuda a equilibrar o açúcar no sangue e aumenta a sensação de saciedade. Outra opção é preparar uma salada de frutas com maçã, toranja e banana, uma mistura rica em potássio e vitamina C que ajuda a relaxar o corpo e favorece o descanso.