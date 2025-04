Deitávamos fora a casca do ananás até termos descoberto estas utilidades incríveis

É verdade que, habitualmente, as cascas do ananás acabam no lixo. No entanto, o que muitos desconhecem é que esses "restos" podem trazer benefícios surpreendentes para a saúde e até ser transformados em opções deliciosas.

Segundo o site El Universal, à semelhança de outras cascas de fruta, a do ananás concentra vitaminas, minerais e fibras. Embora não seja comestível da forma tradicional, é possível transformá-la em chá, xaropes ou bases aromáticas que dão um toque especial a pratos e bebidas.

Além da cozinha, há também quem utilize estas cascas para reduzir o desperdício e criar produtos sustentáveis, como fertilizantes naturais para plantas, ou até ambientadores caseiros, graças ao seu aroma fresco e tropical.

Um dos usos mais populares e eficazes é chá feito com casca de ananás. Ao ferver a casca durante cerca de 10 minutos, obtém-se uma bebida reconfortante, cheia de vitaminas e naturalmente doce. Contém propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e diuréticas, podendo ajudar na digestão, na eliminação de toxinas e na redução da retenção de líquidos.

Este tipo de chá tem vindo a ganhar destaque tanto na alimentação saudável como em práticas de bem-estar inspiradas na medicina tradicional.

Além dos chás, a casca pode ser utilizada como base para xaropes caseiros, marinadas exóticas, kombucha artesanal ou até sumos detox. Há também quem a triture com água para alimentar diretamente plantas, aproveitando ao máximo os seus nutrientes.