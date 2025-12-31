Facebook Instagram

Este peixe tem mais proteína do que a carne de vaca e mais vitamina B12 do que os ovos e o queijo

É uma fonte relevante de ómega-3, vitaminas D e do complexo B
Hoje às 08:00
É conhecido como um verdadeiro superpeixe pelas suas propriedades nutricionais. Destaca-se por ter mais proteína do que as carnes vermelhas e por apresentar níveis de vitamina B12 superiores aos da carne, do queijo e dos ovos.

Trata-se do atum, um dos peixes mais consumidos em Portugal, tanto na versão fresca como em conserva.

Embora seja amplamente reconhecido como um alimento saudável, nem todos têm noção da elevada quantidade de proteína que o atum oferece. Este peixe ultrapassa a carne de vaca, peru, frango e porco nesse parâmetro, sendo também mais proteico do que outros peixes como a cavala, a dourada, a sardinha, o bacalhau, o peixe-galo ou a pescada.

Os bifes de atum, frescos ou congelados, estão facilmente disponíveis nos supermercados portugueses. Segundo um artigo da edição espanhola do Business Insider, o atum fornece cerca de 23 gramas de proteína por cada 100 gramas.

O mesmo site refere ainda estudos que indicam que 100 gramas de atum fresco podem conter até 30 gramas de proteína, valor que desce para cerca de 25 gramas no caso do atum enlatado. Logo a seguir ao atum, os peixes com maior teor proteico são o biqueirão, a sardinha, o salmão e a xaputa.

Para além da proteína, o atum é uma fonte relevante de ómega-3, vitaminas D e do complexo B, bem como de diversos minerais. Dentro das vitaminas B, destacam-se a niacina, a B6 e a B12.

Este peixe contribui para a redução do colesterol mau e dos triglicerídeos no sangue, diminuindo assim o risco de arteriosclerose, trombose e doenças cardiovasculares. Estes ácidos gordos estão também associados à melhoria da função cerebral, à prevenção da doença de Alzheimer e à promoção da saúde ocular.

É preciso cuidado e moderação, já que o atum pode conter mercúrio, sobretudo espécies maiores. O consumo deve ser moderado, especialmente em grávidas e crianças

Entre os minerais presentes no atum encontram-se o selénio, o fósforo, o ferro, o magnésio e o zinco. Estes nutrientes desempenham um papel importante na prevenção da anemia, na produção de glóbulos vermelhos, na saúde muscular, no equilíbrio do humor, na qualidade do sono e na proteção do organismo contra infeções.

O site WebMD aponta ainda outros benefícios do consumo de atum, com base em vários estudos científicos, nomeadamente a redução do risco de cancro e a ajuda no controlo do peso.

Por fim, o atum é também uma boa fonte de iodo, um mineral essencial para o correto funcionamento da tiroide.

