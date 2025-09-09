Facebook Instagram
Dicas

Proteíco, completo e pouco calórico: novidade do Continente veio salvar os nossos pequenos-almoços no regresso à rotina

No regresso à rotina, há uma novidade do Continente que promete tornar o pequeno-almoço mais saboroso e saudável. E nós já provámos!
IOL
Há 1h e 3min
Nova sobremesa do Continente torna-se viral nas redes sociais. Mal podemos esperar para provar!

No regresso à rotina, já experimentámos a novidade do Continente. Testámos o iogurte de mistura de maçã e canela e ficámos espantados com o sabor de um produto que é saudável e ideal para aquelas manhãs em que estamos atrasados e precisamos de comer qualquer coisa rápida antes de sair de casa. Para além de ser uma opção é prática, é também rica em proteína.

No entanto, não ficamos por aqui. Para além desse sabor, o Continente lançou ainda outras duas combinações deliciosas e que dá para todos os paladares: banana, cereais e tâmara, para quem prefere uma opção mais doce e energética, e frutos vermelhos com muesli e chia, ideal para quem já costuma preparar este pequeno almoço no dia a dia, mas aqui já o tem pronto num só produto.

Para além de custarem 1,89 euros, a gama Super Breakfast Continente Equilíbrio destaca-se por ser naturalmente adoçada com fruta, sem açúcares adicionados, com baixo teor de gordura e alto teor em proteína. Tudo isto faz destes iogurtes uma escolha prática, equilibrada e nutritiva para o pequeno-almoço ou até para um snack a meio do dia.

E não fomos os únicos a descobrir esta novidade. A criadora de conteúdos @ritalopesnutricao partilhou no seu Instagram os novos produtos do Continente e também adorou. Nós já ficámos fãs do de maçã e canela, mas a verdade é que todos os sabores merecem ser provados.

RELACIONADOS
Nova sobremesa do Continente torna-se viral nas redes sociais. Mal podemos esperar para provar!
Este é o ingrediente secreto para perda de peso, segundo especialista
Facto ou mito: beber água antes das refeições ajuda na perda de peso?
Sempre focada na saúde e controlo de peso, este é dos jantares preferidos de Cristina Ferreira
Sim, pode comer hidratos e perder peso na mesma. Explicamos como
10 pequenos-almoços com ovo que ajudam a perder peso
Mais Vistos
00:09:06
Big Brother
O 'piropo' de Jéssica sobre Afonso que ninguém esperava
tvi
00:04:11
Big Brother
«Gosto de ti como...»: Afonso Leitão responde a Catarina Miranda
tvi
00:03:17
Big Brother
Jéssica não perdoa Miranda pelo comentário do «nojo» e aperta com a rival
tvi
00:04:20
Big Brother
Afonso fecha a porta a namoro com Miranda?: As imagens mais quentes do dia
tvi
Destaques IOL
Higiene
Ainda usa corta-unhas nos pés? Podólogo deixa aviso e explica como deve cortar as unhas
Tragédia
"Imagine perder os dois pais ao mesmo tempo": a história trágica do casal que perdeu a vida em Lisboa na véspera de voltar a casa
Saúde
Psiquiatra explica o que nos pode acontecer se dormirmos menos de 7 horas por noite
Amor
Não se casam e cada um tem a sua casa: estes são os casais mais felizes, garante terapeuta espanhol
Mais Lidas
Internacional
«Teria de jogar 20 anos no Atlético para ganhar o que o Al Nassr ofereceu»
maisfutebol
Mercadona
Já dizem que a novidade da Mercadona é melhor do que Rituals e Zara Home
versa
Elevador da Glória
Elevador da Glória descarrilou em 2018 mas 'ninguém' soube de nada. Carris aproveitou para antecipar manutenção geral
cnn
Pai fugitivo
O fim violento de um pai fugitivo que escondeu os seus filhos do mundo
cnn
Selecao
Bernardo à porta do onze: a equipa provável de Portugal na Hungria
maisfutebol
Futsal
Futsal: Sporting bate Torreense com golo anulado em cima da «buzina»
maisfutebol