Proteíco, completo e pouco calórico: novidade do Continente veio salvar os nossos pequenos-almoços no regresso à rotina

No regresso à rotina, já experimentámos a novidade do Continente. Testámos o iogurte de mistura de maçã e canela e ficámos espantados com o sabor de um produto que é saudável e ideal para aquelas manhãs em que estamos atrasados e precisamos de comer qualquer coisa rápida antes de sair de casa. Para além de ser uma opção é prática, é também rica em proteína.

No entanto, não ficamos por aqui. Para além desse sabor, o Continente lançou ainda outras duas combinações deliciosas e que dá para todos os paladares: banana, cereais e tâmara, para quem prefere uma opção mais doce e energética, e frutos vermelhos com muesli e chia, ideal para quem já costuma preparar este pequeno almoço no dia a dia, mas aqui já o tem pronto num só produto.

Para além de custarem 1,89 euros, a gama Super Breakfast Continente Equilíbrio destaca-se por ser naturalmente adoçada com fruta, sem açúcares adicionados, com baixo teor de gordura e alto teor em proteína. Tudo isto faz destes iogurtes uma escolha prática, equilibrada e nutritiva para o pequeno-almoço ou até para um snack a meio do dia.

E não fomos os únicos a descobrir esta novidade. A criadora de conteúdos @ritalopesnutricao partilhou no seu Instagram os novos produtos do Continente e também adorou. Nós já ficámos fãs do de maçã e canela, mas a verdade é que todos os sabores merecem ser provados.