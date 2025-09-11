Estudo garante que se cortar este alimento da sua dieta, vai notar diferenças no corpo

Aproveite as sobras do jantar e não deite fora: faça estes croquetes de arroz e carne no forno

Um estudo recente da Universidade da Califórnia revela que a chave para desacelerar o envelhecimento pode estar no que deixamos de comer.

De acordo com o site Medical Daily, a pesquisa, publicada na JAMA Network Open, analisou a dieta e amostras de saliva de 342 mulheres na casa dos 30 anos, medindo a idade epigenética das células em comparação com a idade real.

Mesmo pequenas quantidades de açúcar adicionado mostraram acelerar o envelhecimento, independentemente de quão saudável fosse o resto da alimentação. Por outro lado, as pessoas que optam por dietas ricas em nutrientes anti-inflamatórios, como vitaminas, magnésio, selénio e fibra, ajudaram a retardar o processo, especialmente quando seguiam padrões de alimentação mediterrânica, caracterizada pelo consumo de frutas, legumes, cereais integrais, peixes, leguminosas e azeite, com carnes vermelhas em moderação

Entre as conclusões, destaca-se que reduzir apenas 10 gramas de açúcar por dia pode reverter o envelhecimento biológico em até 2,4 meses. O estudo reforça que cortar açúcar pode ser mais eficaz para a saúde e longevidade do que focar apenas em “alimentos milagrosos” ou suplementos caros.