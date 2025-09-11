Facebook Instagram
Estudo garante que se cortar este alimento da sua dieta, vai notar diferenças no corpo

Um novo estudo sugere que pequenas mudanças na dieta podem ter um impacto surpreendente na forma como envelhecemos
IOL
Há 25 min
Fotografia: Freepik

Aproveite as sobras do jantar e não deite fora: faça estes croquetes de arroz e carne no forno

Um estudo recente da Universidade da Califórnia revela que a chave para desacelerar o envelhecimento pode estar no que deixamos de comer.

De acordo com o site Medical Daily, a pesquisa, publicada na JAMA Network Open, analisou a dieta e amostras de saliva de 342 mulheres na casa dos 30 anos, medindo a idade epigenética das células em comparação com a idade real.

Mesmo pequenas quantidades de açúcar adicionado mostraram acelerar o envelhecimento, independentemente de quão saudável fosse o resto da alimentação. Por outro lado, as pessoas que optam por dietas ricas em nutrientes anti-inflamatórios, como vitaminas, magnésio, selénio e fibra, ajudaram a retardar o processo, especialmente quando seguiam padrões de alimentação mediterrânica, caracterizada pelo consumo de frutas, legumes, cereais integrais, peixes, leguminosas e azeite, com carnes vermelhas em moderação

Entre as conclusões, destaca-se que reduzir apenas 10 gramas de açúcar por dia pode reverter o envelhecimento biológico em até 2,4 meses. O estudo reforça que cortar açúcar pode ser mais eficaz para a saúde e longevidade do que focar apenas em “alimentos milagrosos” ou suplementos caros.

 

