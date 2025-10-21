Facebook Instagram
Comer fruta à noite engorda? Especialistas esclarecem mitos sobre alimentação saudável

Hoje às 11:33
A fruta é um dos pilares de uma alimentação saudável e equilibrada. Rica em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, ajuda a fortalecer o sistema imunitário, melhora a digestão e combate o envelhecimento precoce. Mas há uma dúvida que continua a gerar debate: existe um momento ideal do dia para comer fruta?

De acordo com o site Petit Chef, a resposta dos especialistas é clara: não há uma hora certa, e muitos dos conselhos que circulam sobre o tema não passam de mitos.

Mito 1: Comer fruta depois das refeições faz mal à digestão

Segundo o nutricionista Yap Wei Ming Louis, este é um dos equívocos mais comuns. Embora a fibra da fruta possa atrasar ligeiramente a digestão, isso não é prejudicial — pelo contrário, ajuda a prolongar a sensação de saciedade e favorece o trânsito intestinal. Comer fruta após as refeições é, portanto, perfeitamente saudável.

Mito 2: O melhor momento para comer fruta é de manhã

Não existe qualquer base científica que comprove esta ideia. O sistema digestivo funciona bem a qualquer hora do dia, e o corpo processa os açúcares naturais da fruta da mesma forma, quer seja de manhã, à tarde ou à noite. O importante é incluir fruta todos os dias, de preferência combinada com proteínas, como o iogurte grego.

Mito 3: Comer fruta à noite engorda

Este é talvez o mito mais popular e também o mais errado. O metabolismo não pára durante a noite; apenas abranda ligeiramente. O que realmente influencia o peso é o balanço entre as calorias consumidas e as gastas, não a hora a que come.

Mas afinal em que horário devemos comer fruta? Depende do seu estilo de vida e das necessidades de cada um. A fruta é excelente ao pequeno-almoço, como lanche entre refeições ou antes e depois do treino. À noite, pode optar por frutas menos açucaradas, como kiwi ou frutos vermelhos, que até ajudam a dormir melhor graças ao seu teor de serotonina.

 

