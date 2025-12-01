Comer depressa é pior para a saúde do que imagina. Os especialistas explicam porquê

A pressa com que se come é um hábito tão comum quanto subestimado. O site Metro Latinoamerica, que divulgou as recomendações da Clínica Cleveland, lembra que, por muito que escolhamos bem aquilo que colocamos no prato, o tempo que levamos a comer faz toda a diferença. E, segundo os especialistas, comer depressa demais pode ser mais prejudicial do que se imagina.

A psicóloga Leslie Heinberg, da Clínica Cleveland, explica que o corpo precisa de cerca de 20 minutos para perceber que está satisfeito. Quando a refeição termina antes desse tempo, é fácil ultrapassar o ponto de saciedade sem dar conta. Quem come depressa tende a engolir mais ar, o que contribui para aquela sensação incómoda de inchaço e para uma digestão menos eficiente. Mastigar pouco também compromete a absorção dos nutrientes e pode até aumentar o risco de que pedaços maiores fiquem presos no esófago.

Reduzir o ritmo é possível com pequenos ajustes. A especialista recomenda deixar de lado as distrações durante as refeições — televisão, telemóvel ou computador — porque desviam a atenção do corpo e tornam mais difícil reconhecer quando já se comeu o suficiente. Comer enquanto se segue um programa ou uma série leva muitas vezes a prolongar a refeição não pelo apetite, mas pelo que está a acontecer no ecrã.

Helen McCarthy, psicóloga clínica da Sociedade Psicológica Britânica, sugere uma estratégia simples: mastigar mais vezes cada garfada. Este gesto aparentemente pequeno ajuda a desacelerar de forma natural e permite saborear melhor os alimentos. Com o tempo, a refeição torna-se mais consciente e equilibrada.

No fundo, o essencial é aprender a respeitar o ritmo do corpo. Comer com calma não é apenas uma questão de boas maneiras — é um cuidado diário que melhora a digestão, ajuda a controlar o apetite e contribui para uma relação mais saudável com a comida.