Tempero que todos os portugueses usam é um superalimento que previne várias doenças

O que não pode faltar num bife à portuguesa ou na água de cozer bacalhau ou pescada? Umas folhas de louro seco, pois claro. Mas, sabia que estas folhas que dão aquele toque aromático tão português aos nossos pratos é também um poderoso aliado da nossa saúde?

O louro combate o colesterol, ajuda a regular a pressão arterial e protege os ossos, escreve o jornal espanhol El Confidencial, que sublinha que as folhas sempre foram usadas para fins medicinais.

As folhas de louro contêm vitamina A, vitamina C e vitamina B6, que ajudam o sistema imunológico. De resto, o louro reúne um verdadeiro cocktail de benefícios: tem tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, sódio, zinco, cobre, manganês e selénio.

Estas são as doenças que o louro ajuda a prevenir:

Doenças cardíacas

Ao louro são atribuídas propriedades como reduzir o colesterol mau e aumentar o colesterol bom, escreve o El Confidencial. Contém ácidos gordos insaturados, como oleico e linoleico, que possuem ações benéficas, contribuindo para a redução do risco de doenças cardiovasculares.

O louro está também associado à capacidade de reduzir o nível de triglicerídeos.

Patologias do aparelho digestivo

O aparelho digestivo beneficia do louro graças às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes (como a vitamina A) e ao eugenol. Este último ajuda a reduzir a flatulência. Além disso, estimula o apetite, os sucos digestivos e os movimentos intestinais. É ideal para sentir-se menos inchado após uma refeição mais pesada.

Beber infusão de louro ajuda a ter uma digestão menos pesada, a prevenir a acidez e os espasmos intestinais. Além disso, também pode ajudar a tratar a diarreia.

Complicações do aparelho respiratório

As propriedades antissépticas e antibacterianas ajudam a acalmar a tosse, a congestão nasal e, sobretudo, a eliminar a mucosidade tão incómoda da garganta. Tem ações bactericidas, sendo muito adequado em caso de doenças respiratórias como a bronquite ou a faringite.

Como usar o louro nestes casos? Ferva uma panela com água e adicione várias folhas de louro para depois inalar o vapor durante cerca de 5 minutos.

Lesões musculares

É muito comum recorrer ao óleo essencial de louro para tratar lesões musculares. As suas propriedades anti-inflamatórias permitem aliviar as dores com massagens na zona afetada. Atua também nas articulações, sendo um remédio eficaz para tratar enxaquecas e cefaleias. Serve como um calmante anti-inflamatório e antirreumático.