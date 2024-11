Este alimentador automático de animais é dos mais vendidos e está com grande desconto na Black Friday

Este artigo pode conter links afiliados*

Sair de fim de semana ou ficar até mais tarde no trabalho já não tem de ser motivo de preocupação com a alimentação do seu animal de estimação. A tecnologia veio revolucionar o cuidado com os nossos amigos de quatro patas, e os alimentadores automáticos são a prova disso. Nesta Black Friday, um dos comedouros mais vendidos da Amazon está com um desconto que vale a pena.

Controlo total à distância

Este alimentador automático da PETKIT tem tudo o que precisa: controlo através de app, capacidade para programar até 10 refeições por dia e um depósito de 3 litros que dá para 15 dias de alimentação. Com sistema WiFi integrado, pode monitorizar e ajustar as porções mesmo quando está fora de casa. E com o sistema triplo de frescura, a comida mantém-se sempre em boas condições.

Materiais de excelência

Fabricado em aço inoxidável 304 - o mesmo usado em equipamentos profissionais - este alimentador automático é feito para durar. Com função de secagem integrada e sistema anti-bloqueio, garante que a ração é sempre dispensada na quantidade certa, sem entupimentos. E não precisa de se preocupar com falhas de energia: além da alimentação USB, tem função de backup com pilhas para nunca falhar uma refeição.

Facilidade de utilização

Seja para gatos ou cães, este comedouro adapta-se às necessidades do seu animal. A tecnologia de dosagem foi otimizada para diferentes tipos de ração (de 1 a 12mm) e a manutenção é muito simples - é fácil de desmontar e limpar.

Aprovado pelos donos

Com mais de 2.400 avaliações, 4,2 estrelas e um lugar entre os mais vendidos da Amazon, este alimentador tem conquistado os donos de animais: "O meu gato deixou de pedir comida constantemente. Com o comedouro, sabe que tem os seus horários e já não nos pede comida cada vez que vamos à cozinha", partilha uma utilizadora satisfeita. A facilidade de uso também é elogiada: "A configuração é simples e a app funciona muito bem. Fomos de viagem e os gatos ficaram perfeitamente alimentados. Podemos programar as descargas de ração ou administrar a porção que decidirmos através da app".

