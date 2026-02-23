Facebook Instagram
Programa as refeições do seu cão pelo telemóvel. Sim, já é possível e não é caro

O seu animal come a horas, mesmo quando não está em casa. Este alimentador trata disso por si
IOL
Há 25 min

Este artigo pode conter links afiliados*

Alimentador automático animais
Alimentador automático animais
Foto: Freepik
Com uma classificação média de 4,3 estrelas e mais de mil avaliações, este Alimentador Automático para gatos e cães da marca Frienhund tem vindo a conquistar quem procura maior controlo sobre a alimentação dos seus animais. À venda na Amazon, o equipamento inteligente garante refeições programadas com rigor e oferece a possibilidade de alimentar à distância, mesmo quando não está em casa. Elogiado pela fiabilidade e pela facilidade de utilização, é frequentemente descrito pelos compradores como uma solução que traz maior tranquilidade e confiança ao dia a dia.

Tecnologia que facilita a rotina

Um dos pontos mais destacados é o controlo remoto através da aplicação Smart Life”, disponível para iOS e Android. A partir do telemóvel, é possível programar até 30 refeições por dia, com 1 a 12 porções por refeição, ou distribuir comida em tempo real sempre que necessário. A conectividade Wi-Fi de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz) significa que o aparelho é compatível com os dois tipos mais comuns de rede doméstica, garantindo uma ligação mais estável. Como refere um utilizador: “Funciona muito bem e é extremamente simples de utilizar. Recomendo sem reservas.” Outro acrescenta: “A aplicação é intuitiva e permite ajustar facilmente os horários, mesmo quando estou fora.”

Adquira o alimentador automático aqui

Capacidade generosa e alimentação controlada

Com 7 litros de capacidade — o equivalente a cerca de 2,55 kg de ração — o depósito transparente de 360º permite verificar rapidamente o nível de comida. Inclui ainda um dessecante, um pequeno elemento que absorve a humidade para manter a ração fresca e estaladiça durante mais tempo. O modo de alimentação lenta merece especial atenção: o sistema liberta pequenas quantidades a cada minuto, ajudando a evitar que o animal coma demasiado depressa, o que pode provocar vómitos ou aumento de peso. “Os meus animais adaptaram-se logo e o sistema é superior ao modelo que tinha antes”, lê-se numa avaliação. Ainda assim, há quem note: “A porção mínima ronda os 15 gramas, o que pode ser um pouco elevada para animais muito pequenos, mas as quantidades são consistentes e nunca encrava.”

Segurança, higiene e funcionamento contínuo

O alimentador funciona ligado por cabo USB (5V), mas dispõe de compartimento para três pilhas alcalinas D, assegurando o fornecimento de refeições mesmo em caso de falha de energia. Esta solução de alimentação dupla é frequentemente mencionada como fator decisivo: “Fico muito mais descansada quando passo o dia fora. O facto de permitir o uso de pilhas dá-me uma segurança extra caso falte a luz.” A construção em plástico ABS livre de BPA e a taça em aço inoxidável — removível e apta para máquina de lavar loiça — facilitam a limpeza e promovem maior higiene. O design robusto, com possibilidade de fixação à parede através de mosquetão, evita quedas acidentais, enquanto o cabo trançado de nylon reforçado ajuda a prevenir danos causados por dentadas mais curiosas. “A construção é sólida e o Wi-Fi mantém-se estável mesmo em zonas com menos cobertura”, resume um comprador satisfeito.

alimentador automático

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

