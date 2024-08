Esta fruta tem mais ferro do que a carne de vaca e vende-se desidratada no Lidl e em bolinhas no Aldi

Rivalizam com a carne de vaca no que diz respeito ao teor de ferro, mas também oferecem benefícios significativos para a saúde, incluindo a redução do colesterol e o controlo da hipertensão. Falamos das tâmaras.

Utilizadas frequentemente como adoçante natural em diversas receitas, as tâmaras destacam-se pelo seu elevado valor nutritivo. Além de serem uma excelente fonte de ferro, são também ricas em fibra, vitaminas (nomeadamente B6 e K) e minerais como potássio, magnésio, cobre e manganês. Estes nutrientes não só contribuem para o bem-estar geral, como também ajudam a reduzir o apetite, tornando-as uma escolha interessante para quem pretende perder peso. Mas, atenção: o consumo deve ser moderado.

Um estudo recente, publicado no The National Center for Biotechnology Information e citado pela edição francesa da revista Cosmopolitan, analisou os efeitos do consumo de tâmaras em crianças com anemia e as conclusões referem que a ingestão regular desta fruta levou ao aumento dos níveis de hemoglobina, hematócrito e ferritina sérica, graças ao seu conteúdo elevado em ferro.

Além disso, as tâmaras são ricas em antioxidantes que desempenham um papel fundamental no combate ao envelhecimento celular e podem ser utilizadas em receitas onde desempenham o papel do açúcar, tornando os pratos mais saudáveis sem comprometer o sabor.

Apesar dos seus benefícios, é importante lembrar que as tâmaras são altamente calóricas (aproximadamente 282 calorias por 100 gramas, com 64,7 gramas de hidratos de carbono). Portanto, para quem está a tentar controlar o peso, recomenda-se um consumo moderado, com uma dose diária sugerida de cerca de 45 gramas.

As tâmaras vendem-se nos principais supermercados, mas nós somos fãs das desidratadas à venda no Lidl (perfeitas para levar na mala ou colocar na mochila dos mais novos). Para quem não passa sem doces, no Aldi estão à venda bolinhas de tâmaras, avelãs e coco que são uma delícia doce, sem açúcar refinado ou outros corantes (veja na galeria acima).

Aqui estão alguns dos principais benefícios das tâmaras:

Melhoria da saúde digestiva - contribuem para um trânsito intestinal saudável e ajudam a prevenir a obstipação

Regulação da pressão arterial - reduzem o risco de doenças cardiovasculares

Combate à inflamação - Auxiliam na redução de processos inflamatórios e na prevenção de doenças crónicas

Controlo do peso - funcionam como inibidores naturais do apetite

Redução do colesterol - ajudam a diminuir os níveis de colesterol no sangue

Energia para exercício - são um excelente snack pré-treino

Saúde óssea - contribuem para o fortalecimento dos ossos

Veja algumas receitas com tâmaras: