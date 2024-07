Estas 4 mudanças simples na alimentação ajudam a melhorar a saúde mental, diz especialista de Harvard

A nossa alimentação tem o poder de influenciar diretamente o nosso bem-estar psicológico. Quem o garante Uma Naidoo, psiquiatra e nutricionista da escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos. "Os alimentos que ingerimos, à medida que são digeridos, interagem com os triliões de micróbios na flora intestinal e são decompostos em diferentes substâncias que, ao longo do tempo, têm impacto no nosso bem-estar mental. Alguns dos alimentos menos saudáveis, quando os consumimos, predispõem o intestino para a inflamação", explicou à CNBC.

A inflamação no intestino pode conduzir a vários sintomas psicológicos, incluindo ansiedade. "Ao ajustar a sua dieta para um padrão mais saudável, pode realmente ajudar a aliviar alguns destes sintomas", observa a especialista, que recomenda pelo menos quatro mudanças simples com impacto na saúde mental:

1. Aumente a ingestão de fibras

Um primeiro passo fácil é aumentar a fibra na sua dieta. Uma Naidoo sugere algumas fontes de alimentos ricos em fibras, tais como:

Legumes de cor verde intenso

Feijão e outras leguminosas

Sementes de linhaça

Grãos integrais saudáveis

2. Consuma mais polifenóis

Diferentes plantas e vegetais de várias cores fornecem a biodiversidade necessária para a flora intestinal. A especialista recomenda o consumo de alimentos coloridos ricos em polifenóis, tais como:

Cenouras

Mirtilos

Morangos

Nozes e avelãs

Azeitonas pretas

3. Coma alimentos ricos em probióticos

Um intestino saudável é excelente para o cérebro, e os nossos intestinos beneficiam muito dos probióticos. Segundo a especialista em nutrição e bem estar, pode obter mais bactérias saudáveis a partir de alimentos fermentados. Procure encontrar um alimento fermentado que lhe agrade, tais como:

Iogurte

Kefir (bebida fermentada a partir do leite, semelhante ao iogurte)

Kimchi (vegetais fermentados coreanos)

Kombucha (bebida fermentada feita a partir de chá)

4. Use mais ervas e especiarias

Uma das formas mais simples de melhorar a saúde intestinal, o que também pode promover a saúde mental, é adicionar mais especiarias e ervas à dieta: "Especiarias e diferentes tipos de ervas frescas são ricas em polifenóis vegetais, com altas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias", afirma a especialista. Pode (e deve) temperar as suas refeições com:

Açafrão e uma pitada de pimenta preta

Hortelã

Orégãos

Salsa

Tomilho

Gengibre

Alho

Ao incorporar estas mudanças simples na sua dieta, estará a contribuir para um intestino mais saudável, o que pode ter um impacto positivo significativo na sua saúde mental e bem-estar geral.