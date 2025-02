Devemos ou não passar a carne e o peixe por água antes de cozinhar?

Algumas pessoas têm o hábito de passar carne e peixe por água antes de cozinhar, acreditando que pode eliminar impurezas ou bactérias. No entanto, especialistas em segurança alimentar alertam que esta prática pode ser prejudicial.

Segundo a agência de segurança alimentar britânica Food Standards Agency, lavar carne, peixe ou aves cruas pode espalhar bactérias através das gotículas de água, contaminando bancadas, utensílios e outros alimentos. A única forma eficaz de eliminar bactérias presentes nestes alimentos é mesmo através de uma cozedura completa a uma temperatura segura.

Antes de manusear a carne ou peixe crus, é essencial lavar bem as mãos primeiro, como qualquer superfície ou utensílio utilizado, para evitar a contaminação. No caso do peixe, se existir a necessidade de remover alguma sujidade, pode ser utilizado um pano de papel húmido em vez de o passar por água.

Especialistas alertam que não se deve lavar carne, peixe ou aves cruas antes de cozinhar. Por isso, a melhor forma de garantir que os alimentos não fiquem com bactérias é prepará-los e cozinhá-los da maneira correta.