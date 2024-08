Estes alimentos têm poder de rejuvenescimento. Saiba quais são

Aquilo que comemos todos os dias pode fazer muito mais do que nos alimentar. Uma escolha consciente da comida que ingerimos pode fazer toda a diferença para a nossa saúde. Há alimentos que ajudam a garantir que o nosso cérebro está saudável, outros que apoiam a saúde cardiovascular. Há opções com mais vitaminas - essenciais para o sistema imunitário - e outras com grande aporte proteico - para regenerar e fazer crescer os músculos.

O perfil nutricional dos alimentos que consumimos dá uma indicação do impacto que vão ter no nosso organismo. E há uns quantos que parece que mexem com o nosso relógio, fazendo com que o tempo volte para trás (ou pelo menos que não avance muito depressa). Falamos de alimentos com propriedades antienvelhecimento, que fazem com que a pele pareça mais jovem, mantêm o cabelo saudável ou previnem doenças.

Na galeria preparada pela Stars Insider pode ver-se quais são os alimentos que deve incluir na sua dieta para fazer parar o relógio. A boa notícia é que muito provavelmente já tem uns quantos na sua cozinha.