É seguro colocar a comida acabada de fazer e ainda quente no frigorífico? Especialista esclarece

5 alimentos ricos em ómega-3 além do salmão

Nutricionista japonesa nunca come estes 6 alimentos ocidentais

Os alimentos que são inimigos do meio ambiente

Frigorífico com alimentos

É do conhecimento geral que comer comida de um dia para o outro que não foi refrigerada é uma má ideia, que pode acabar com uma intoxicação alimentar. Por isso, muito provavelmente o que faz quando sobra comida, é guardá-la no frigorífico para que dura uns dias sem se estragar.

Com certeza já se questionou como será a melhor maneira de guardar comida cozinhada que sobrou: será que se deve colocar logo no frigorífico enquanto ainda está quente ou, por outro lado, esperar que arrefeça antes de se armazená-la? O site Self falou com um especialista em segurança alimentar para perceber qual será a opção mais segura.

Comecemos por falar sobre o porquê de ser essencial refrigerar sobras. Colocar comida no frigorífico ajuda a evitar que surjam bactérias perigosas para a nossa saúde, que podem facilmente provocar intoxicações alimentares, explica ao site Self Donald Schaffner, presidente do Departamento de Ciência Alimentar da Universidade Rutgers.

O que o especialista diz é que apesar de ser essencial guardar as sobras de comida no frigorífico, não tem de ser assim que acabam de sair da panela. Pode demorar-se um bocadinho a guardá-las – mas não muito! De acordo com Donald Schaffner, pode ficar-se até duas horas sem guardá-las.

Guardar logo a comida no frigorífico poderá até nem ter um grande impacto. Isto porque o tempo que demora a arrefecer no frigorífico não é assim tão mais baixo do que o tempo que demora na bancada da cozinha.

Outro ponto contra guardar logo a comida no frigorífico é o que pode fazer à embalagem onde os alimentos estão armazenados. Se tem as sobras num prato ou num recipiente de vidro, a diferença de temperaturas poderá fazer com que partam.

A maneira como guarda a comida é também de extrema importância

Mais do que guardar a comida extremamente rápido, é importante guardá-la corretamente. O que é que isto significa? Em vez de guardar todos os alimentos num só recipiente grande, experiente criar várias porções não muito grandes e que se consiga espalhar de forma que não fiquem muito altas.

De acordo com Donald Schaffner, a velocidade a que os alimentos arrefecem é diretamente proporcional à sua profundidade. Por isso, quanto mais fina for a camada de comida, mais depressa chega a uma temperatura onde as bactérias não se propagam.

Outra recomendação é não fechar completamente a tampa para garantir que o vapor saia. Atenção, assim que a comida arrefecer, feche bem o recipiente.

Por último, guarde as sobras de comida na prateleira de cima. Isto porque o calor sobe e assim garante-se que não se aquece outros alimentos que possam estar no frigorífico.