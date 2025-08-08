Facebook Instagram
Só precisa de fazer isto para manter os alimentos frescos

Não deixe que os alimentos se estraguem com facilidade. Faça isto para os manter frescos
Fez Bacalhau à Brás e ficou seco? É isto que deve fazer para ficar no ponto e saboroso

Desperdiçar comida é algo que todos queremos evitar, mas alguns alimentos estragam-se rápido. Para prolongar a frescura dos seus produtos, não basta só colocar no frigorífico, existem truques simples que podem fazer toda a diferença.

Segundo o site StarsInsider, guardar batatas junto com maçãs evita que estas murchem, graças aos gases naturais das maçãs. Para que o queijo cortado dure mais, basta untá-lo com manteiga. as bananas ficam frescas por mais tempo se cobrir o pé com folha de alumínio.

Os cogumelos devem ser guardados em saco de papel para absorver a humidade, enquanto os frutos secos devem ser tostados antes de guardar, podendo depois ser mantidos à temperatura ambiente.

Não misture batatas e cebolas na despensa, pois libertam humidade que pode estragar ambos. Para conservar frutos vermelhos, lave-os numa solução de vinagre e água antes de os refrigerar — não ficam com sabor a vinagre e duram mais.

Outros truques incluem guardar gengibre no congelador, envolver folhas de alface em papel de cozinha para manter a crocância, e congelar ervas em azeite para cozinhar.

Seguindo estas dicas simples, poderá manter os alimentos frescos por mais tempo, evitar desperdícios e poupar dinheiro.

