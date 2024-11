Nem carne, nem ovos: estes são os 3 alimentos que tem de consumir se quer ganhar massa muscular

Fique em forma em 30 dias com sete minutos de exercícios diários

Ter músculos fortes é essencial para a nossa saúde e para garantir qualidade de vida em todas as fases da vida. à medida que envelhecemos, a importância de de fazer treinos focados na força aumenta, já que a tendência é perder massa muscular à medida que a idade avança, como explica o site News in Health.

Para quem procura ganhar massa muscular, há vários fatores que interferem no processo, desde genética, descanso e, claro, o treino que se faz. Além disso, a dieta também tem um papel preponderante, sendo essencial consumir-se alimentos com um bom aporte proteico e com hidratos de carbono.

Porque a quantidade de proteína é importante para a construção dos músculos, muitas vezes acredita-se que basta comer mais carna e ovos. No entanto, Saúl Sánchez, licenciado em nutrição humana com foco em nutrição desportiva, falou com o site El Heraldo de México e partilhou três alimentos que se devem incluir na dieta para se desenvolver massa muscular. Estes vão surpreender.

O especialista salienta que para se desenvolver massa muscular é essencial consumir uma quantidade considerável de proteína e ter uma dieta hipercalórica – ou seja, rica em calorias. Além disso, o treino de força é absolutamente essencial.

O primeiro alimento recomendado por Saúl Sánchez poderá ser surpreendente para muita gente: falamos de papas de arroz. Este alimento contém hidratos de carbono de qualidade que, juntamente com a leucina – um aminoácido que fornece energia aos músculos –, ativam a via motora, essencial para o ganho de massa magra.

O queijo também deve fazer parte da dieta de quem está a tentar aumentar os músculos, já que tem uma quantidade muito interessante de proteína e gordura e é muito versátil.

Por último, Saúl Sánchez recomenda a manteiga de amendoim, pois considera ser um dos melhores alimentos para incorporar proteínas, gorduras saudáveis e calorias. Atenção que a manteiga de amendoim não substitui outras fontes de proteína, mas sim complementa-as. Além disso, é muito versátil e pode ser consumida no pão, em smoothies ou com iogurte.