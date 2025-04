Estes 12 alimentos "saudáveis" que todos comemos estão repletos de microplásticos

Sabia que muitos dos alimentos que são considerados como saudáveis na nossa dieta podem, na realidade, conter quantidades significativas de microplásticos? Esses pequenos fragmentos de plástico têm sido associados a vários problemas de saúde.

Os microplásticos são partículas de plástico com menos de cinco milímetros, ou menores do que uma borracha de lápis, e estão presentes em quase tudo – no ar, na água, no solo e até nos alimentos que consumimos. Quando entramos em contacto com eles, esses microplásticos acabam por entrar no nosso organismo, causando danos ao longo do tempo.

Embora seja praticamente impossível eliminar totalmente os microplásticos da nossa alimentação, existem algumas alternativas que podem ajudar a reduzir a exposição. O site Daily Mail indica alguns dos alimentos que contêm microplásticos em maiores quantidades, veja na galeria acima.