"Não vale a pena gastar 200 euros num steampod". Este alisador portátil acaba com o pesadelo do cabelo indomável

Este mini alisador sem fios é mais eficaz do que imagina (e custa menos de 35 euros)

Quem nunca entrou em pânico ao olhar para o espelho antes de um compromisso importante e descobrir que o cabelo está impossível? Ou viu um momento especial ser arruinado por uma chuvada inesperada? O universo parece conspirar contra nós nestes momentos, especialmente quando estamos longe de casa e dos nossos produtos habituais. É por isto que o mini alisador CkeyiN está a conquistar tanta gente. "Sinceramente, adorei. Não vale a pena gastar 200 euros num steampod quando temos este alisador. Tenho o cabelo muito grosso e antes era impossível de alisar, desde que tenho este alisador é uma maravilha para alisar", partilha uma compradora entusiasmada.

Pequeno mas poderoso

Este aparelho impressiona pela sua eficácia. Com três níveis de temperatura ajustáveis e placas flutuantes 3D, adapta-se a diferentes texturas e tipos de cabelo. Com uma média de 4,3 estrelas na Amazon, as avaliações não poupam elogios ao seu desempenho. "É muito fácil de manusear por não ter fio", destaca um dos comentários.

Aquece em segundos e as placas são suaves

O tempo é precioso quando precisamos de um retoque rápido. Este alisador aquece em apenas 30 segundos, atinge a temperatura ideal para alisar (até 200ºC) e tem uma bateria que dura 60 minutos de utilização contínua. "Aquece depressa e as placas são suaves. Alisa bem", confirma uma das avaliações. Para maior segurança, desliga-se automaticamente após 30 minutos sem utilização. E como funciona em qualquer voltagem, é perfeito para usar em viagens internacionais.

Perfeito para levar em viagem

Transportar aparelhos de beleza pode ser um problema, especialmente com espaço limitado na mala. Com carregamento USB e bolsa incluída, este produto torna-se no companheiro ideal em qualquer lugar. "É fantástico, alisa rapidamente graças às placas largas. Comprei um segundo para ter também na casa de férias!"

Com um preço acessível, este mini alisador prova que é possível ter um cabelo impecável em qualquer momento. "Alisa muito bem numa só passagem", resume uma das avaliadoras, confirmando que os melhores resultados nem sempre vêm dos aparelhos mais caros. E não se esqueça: para proteger o cabelo do calor, é fundamental usar sempre um protetor térmico - os nossos leitores são fãs deste spray que desembaraça, hidrata e protege do calor por apenas 7 euros.

