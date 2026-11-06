“Tão bom como os GHD por uma fração do preço”: preço deste alisador caiu para 21 euros na Amazon

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Alisadores bons costumam custar bastante, mas este da Rowenta mostra que nem sempre é assim. Está a 21€ na Amazon, quando o preço original é de 30€, e quem já o comprou não poupa elogios. Um utilizador resume-o como “tão bom como os GHD por uma fração do preço”, destacando que é leve, tem o fio comprido e aquece muito depressa. Outro utilizador, com o cabelo curto, conta que faz cachos e ondas “perfeitos” e que o tamanho do aparelho facilita o trabalho, razão pela qual voltou a escolher a marca depois de já ter tido outro modelo da Rowenta. Com mais de 1.700 avaliações e uma média de 4,5 estrelas, percebe-se porque é que este equipamento anda tão falado.

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Aquece em meio minuto e ajusta-se a cada tipo de cabelo

Parte do sucesso está na rapidez: este modelo fica pronto a usar em cerca de 30 segundos, o que ajuda nas manhãs apressadas. Tem ainda 10 níveis de temperatura, entre 130 e 230 graus. As placas são flutuantes, ou seja, ajustam-se sozinhas à espessura de cada madeixa, o que dá para alisar numa só passagem e com a pressão certa. O revestimento em cerâmica deixa o cabelo macio e com mais brilho, e as placas finas, com 2,5 centímetros de largura, facilitam a moldagem com precisão. O aparelho serve tanto para alisar como para fazer ondas e cachos, e no fim as placas bloqueiam-se para o guardar em segurança.

Compradores confiam na marca

Quem já tinha um alisador da Rowenta parece não ter hesitado na hora de comprar outro. Um utilizador conta que o anterior, da mesma marca, lhe durou muitos anos, e que com este o cabelo fica “super bem”. Outro utilizador, português, usa há vários meses e garante que o bom funcionamento se mantém até hoje. Com o preço a descer de 30,49€ para 21,23€, é uma boa altura para quem andava a pensar em trocar de alisador.

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