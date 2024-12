Vai viajar numa companhia low cost? Esta é a forma de levar mais roupa

Este artigo pode conter links afiliados*

Viajar é um privilégio que nos permite conhecer novos lugares, culturas e pessoas. E quem não prefere gastar o dinheiro em experiências memoráveis em vez de taxas extras de bagagem? Foi a pensar nisso que encontrámos uma solução inteligente que promete revolucionar a forma como fazemos as malas: uma almofada de pescoço que, além de nos permitir dormir confortavelmente durante o voo, esconde um segredo - o interior pode ser preenchido com roupa.

A almofada da JOLIGAEA vem com tudo o que precisamos para uma viagem confortável: a própria almofada recarregável, uma máscara para os olhos e uma alça ajustável. O design em preto combina com qualquer look de viagem e o tamanho é perfeito para adultos.

O tecido premium utilizado garante que as peças permanecem protegidas, enquanto o exterior macio assegura o conforto durante uma sesta no avião. A forma semicircular adapta-se naturalmente ao pescoço e, graças ao sistema de fecho, tudo se mantém seguro dentro da almofada.

O mais surpreendente é a quantidade de roupa que consegue acomodar. Como partilha uma compradora: "Cabe toda a roupa interior e o pijama para 3 dias". Outro comentário destaca a dupla funcionalidade: "Macio, confortável, estratégico para ter um espaço extra que se torna um travesseiro". E há quem realce a sua utilidade em viagens low cost: "Produto super inteligente, leva imensa coisa, recomendo!" Os italianos também adoram: "Fantástico para resolver o problema das bagagens no avião" e "Perfeito e funcional, pode-se encher com roupa e usar como almofada no avião, ótimo para viagens com o mínimo essencial".

