Enche-se com a sua própria roupa: o acessório de viagem que ajuda a poupar nos voos

Viajar no verão implica muitas vezes fazer escolhas na altura de preparar as malas, sobretudo devido às restrições de peso e dimensão impostas por muitas companhias aéreas. Ainda assim, há alguns truques que podem ajudar a levar mais roupa sem ter de pagar por uma mala de cabine ou por bagagem adicional.
Um deles é a almofada de pescoço da ROTKUSZ, disponível na Amazon por 9,14 euros. À primeira vista parece uma almofada cervical convencional, mas o interior foi concebido para ser preenchido com roupa, em vez do enchimento tradicional. Assim, pode transportar peças de vestuário, como t-shirts, camisolas leves ou toalhas, libertando espaço na mala principal, sem deixar de servir de apoio para o pescoço durante a viagem.
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Principais características:
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Material: tecido de veludo macio, com revestimento exterior resistente à humidade e lavável na máquina.
- Transporte: inclui uma alça ajustável e amovível, que permite levá-la ao ombro ou prendê-la à pega da mala.
- Design: quando vazia, ocupa pouco espaço; quando cheia, mantém o formato de uma almofada cervical.
Nas avaliações deixadas pelos compradores, vários utilizadores destacam a utilidade deste acessório em viagem. Um deles refere que é "muito prática para viajar", por funcionar como organizador de roupa, incluir uma venda para os olhos e poder ser presa facilmente à mala, ajudando ainda a evitar dores no pescoço durante os voos. Outro salienta o conforto da almofada, descrevendo o veludo como macio e agradável ao toque e afirmando que conseguiu dormir melhor em viagens de avião mais longas.
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