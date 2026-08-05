Enche-se com a sua própria roupa: o acessório de viagem que ajuda a poupar nos voos

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Esta mochila é a mais vendida da Amazon em bagagem de mão e custa cerca de 26€

Porque é que a sua foto do eclipse vai sair um círculo branco (e como evitar)

Viajar no verão implica muitas vezes fazer escolhas na altura de preparar as malas, sobretudo devido às restrições de peso e dimensão impostas por muitas companhias aéreas. Ainda assim, há alguns truques que podem ajudar a levar mais roupa sem ter de pagar por uma mala de cabine ou por bagagem adicional.

Um deles é a almofada de pescoço da ROTKUSZ, disponível na Amazon por 9,14 euros. À primeira vista parece uma almofada cervical convencional, mas o interior foi concebido para ser preenchido com roupa, em vez do enchimento tradicional. Assim, pode transportar peças de vestuário, como t-shirts, camisolas leves ou toalhas, libertando espaço na mala principal, sem deixar de servir de apoio para o pescoço durante a viagem.

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Principais características:

Material : tecido de veludo macio, com revestimento exterior resistente à humidade e lavável na máquina.

Transporte : inclui uma alça ajustável e amovível, que permite levá-la ao ombro ou prendê-la à pega da mala.

: inclui uma alça ajustável e amovível, que permite levá-la ao ombro ou prendê-la à pega da mala. Design: quando vazia, ocupa pouco espaço; quando cheia, mantém o formato de uma almofada cervical.

Nas avaliações deixadas pelos compradores, vários utilizadores destacam a utilidade deste acessório em viagem. Um deles refere que é "muito prática para viajar", por funcionar como organizador de roupa, incluir uma venda para os olhos e poder ser presa facilmente à mala, ajudando ainda a evitar dores no pescoço durante os voos. Outro salienta o conforto da almofada, descrevendo o veludo como macio e agradável ao toque e afirmando que conseguiu dormir melhor em viagens de avião mais longas.

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