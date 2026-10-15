Pós-operatório? Há quem compre esta almofada na Amazon para dormir e descansar sentado

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Toda a gente quer uma air fryer de vidro e esta é a mais vendida da Amazon

Quando encontrámos esta almofada na Amazon, ficámos surpreendidos com a quantidade de usos que tem. Há quem a use para ler na cama, quem a queira para ver televisão sem ficar com as costas dobradas, e quem a tenha escolhido para o repouso depois de uma operação. A almofada de leitura em cunha da HOMCA, com pescoço e braços amovíveis, custa 55,90 € e tem 4,2 estrelas em 627 avaliações.

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Uma compra pensada para a recuperação

Entre as avaliações, há a de um comprador que a escolheu para a mulher, que ia ser operada às cervicais. Conta que ela teria de dormir sentada durante seis semanas, com colar cervical, e que o médico lhes recomendou o apoio para estar mais confortável na cama e no sofá.

O que dizem os compradores

A maioria das avaliações fala de conforto e de postura. Há quem descreva a almofada como “cómoda e firme” e quem diga que ajuda a não ficar com má postura na cama. Outro comprador escreve que permite ficar numa posição cómoda, sem escorregar como acontece com as almofadas normais e sem que as costas doam. Uma compradora, que a usa para ler e ver televisão, conta que ao início a achou aparatosa, mas que o marido vai comprar outra. Há ainda quem a use em família: um familiar que lê sentado na cama gostou tanto que também vai comprar uma.

Para que serve

É um encosto em forma de cunha, para usar na cama ou no sofá, que serve para ler, ver televisão ou usar o telemóvel sentado. Segundo a marca, a inclinação de 45° ajusta-se às curvas do corpo e reduz o cansaço no pescoço, nos ombros e nas costas. A espuma é de alta densidade e mantém a forma, e o apoio de pescoço e os braços são amovíveis. Os braços servem de apoio a pulsos e cotovelos e têm quatro bolsos laterais, para o comando, o telemóvel, os óculos ou um tablet. Tem ainda uma pega para a levar de uma divisão para outra, e a capa de veludo tira-se com um fecho e lava-se na máquina.

Uma dica antes do primeiro uso

Há compradores que dizem que a almofada chegou comprimida e embalada a vácuo. Deve ser tirada da embalagem com antecedência, porque precisa de um ou dois dias para recuperar a forma. Convém não deixar isto para a véspera de a querer usar.

Em caso de dúvida, fale com o médico

Depois de uma operação, cada caso é um caso. A posição em que deve descansar, durante quanto tempo e com que apoios é uma decisão do médico, e esta almofada não substitui as indicações da equipa que o acompanha. Para um uso mais ocasional, como ler ou ver televisão, é um apoio de conforto.

Para quem precisa de passar mais tempo sentado na cama ou no sofá, por recuperação ou simplesmente para ler, 55,90 € é um valor a ter em conta.

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