Facebook Instagram
Descobertas

Almofada térmica para costas e pescoço a 35€ com entrega garantida antes do Natal

Seis níveis de temperatura, tamanho XL e entrega antes do Natal por apenas 35 euros
IOL
Hoje às 15:24

Este artigo pode conter links afiliados*

Ainda chegam antes do Natal: sapatilhas Pepe Jeans a metade do preço (35€ em vez de 76€)

Esta almofada térmica para costas e pescoço é uma das mais populares da Amazon e não é por acaso. Conta com uma avaliação média de 4,5 estrelas baseada em mais de oito mil opiniões de clientes, o que demonstra um elevado grau de satisfação. Com um tamanho XL de 60 x 100 cm, foi pensada para cobrir eficazmente as costas, ombros e pescoço, podendo também ser utilizada noutras zonas do corpo. É uma solução para aliviar dores musculares como para proporcionar conforto térmico nos dias mais frios, sendo também uma excelente opção para quem procura uma prenda útil e apreciada.

Em termos de funcionalidades, destaca-se pelos 6 níveis de temperatura ajustáveis, com aquecimento entre os 48 °C e os 78 °C, permitindo adaptar o calor às necessidades de cada momento. Inclui temporizador com desligamento automático ao fim de 2 horas e sistema de proteção contra sobreaquecimento, garantindo uma utilização segura. O material em flanela de alta qualidade oferece um toque suave e aconchegante, enquanto o cinto integrado ajuda a manter a almofada bem posicionada. O comando é removível, o que facilita a lavagem na máquina, e o cabo de 255 cm proporciona maior liberdade de movimentos durante a utilização.

As opiniões dos compradores reforçam a eficácia e o conforto deste modelo. Muitos referem que “aquece muito bem e ajuda imenso a gerir as dores de costas”, destacando que é “muito relaxante e ideal para aliviar a zona lombar com um calor agradável”. Outros elogiam a qualidade do material, afirmando que “a flanela é extremamente confortável e de qualidade muito alta”. Há ainda quem sublinhe a versatilidade, dizendo que “pode ser usada nas costas, à frente ou sobre as pernas como se fosse uma manta”, bem como o tamanho generoso, descrito como “grande, larga e com muitos níveis de aquecimento”. No geral, é frequentemente recomendada como “uma das melhores almofadas térmicas”, eficaz, segura e muito bem conseguida.

Adquira aqui

almofada térmica

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Ainda chegam antes do Natal: sapatilhas Pepe Jeans a metade do preço (35€ em vez de 76€)
Estes fones custavam 162€ e agora estão a 38€ (com ecrã LED e 40 horas de bateria)
Este aparador multifunções tem entrega garantida antes do Natal (e está com 50% de desconto)
Amantes do estilo retro! Esta máquina de café está com desconto até ao Natal e chega antes do Natal
Mais Vistos
00:05:13
Secret Story
Chegou a hora de abrir o calendário do advento. Marisa recebe uma surpresa da Voz
tvi
00:03:55
Secret Story
Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações
tvi
00:04:53
Secret Story
Liliana recebe conselho amoroso impactante de Marisa
tvi
00:05:54
Secret Story
«Está destinado»: Opinião de Marisa gera tensão com Pedro
tvi
Destaques IOL
Primark
O nosso quarto parece de hotel depois desta renovação de 100 euros na Primark
Novidades
Novo parque temático na Europa vai fazer corar a Disneyland Paris. Terá castelo, hotel e mais de 40 atrações
Dicas
Este é o segredo dos hotéis para deixar os lençóis super suaves
Novidades
Até faz alisamento: está no Lidl a escova que precisávamos
Mais Lidas
Lidl
Boas notícias: regressou ao Lidl o aparelho que ajuda a controlar a humidade
versa
Famosos
"1.ª Companhia". Nome de peso confirmado... e Maria Botelho Moniz reage: "Fiquei mesmo contente"
selfie
E-redes
Vai faltar a luz nestas seis freguesias de norte a sul do país. Cortes duram várias horas
away
Emigração Imigração portugueses
Zangaram-se com Portugal, desiludiram-se com Portugal, sentiram-se empurrados de Portugal: Adeus, tristeza (uma trilogia)
cnn
Berlim
Pedro zangou-se com Portugal: foi-se embora farto das cunhas e dos salários de 800€, passou logo para 1.600€
cnn
Acidente
Jato particular despenha-se na Carolina do Norte. Há seis mortos
cnn