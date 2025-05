O preço destas fronhas Pikolin caiu de 54 para 13 euros. E tem nota máxima dos clientes na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

O quarto é, mais do que qualquer outra divisão da casa, o nosso templo de descanso. Um lugar de refúgio, silêncio e cuidado, onde os materiais certos podem fazer toda a diferença. Não se trata apenas de estilo ou tendência, mas de sensações — e de escolher o que respeita o corpo, o sono e a rotina.

Neste contexto, a fronha de almofada em bambu da Pikolin Home revela-se um aliado inteligente. Confeccionada com malha 100% bambu, um material valorizado pela sua suavidade, frescura e potencial resistência natural a bactérias, distingue-se pela leveza e pelo conforto ao toque. Tem ainda fecho de correr lateral, que assegura uma colocação prática e segura. Está disponível em vários tamanhos, com preços que agora começam nos 9 euros.

Entre os elogios mais frequentes a esta fronha, destacam-se o conforto e a discrição do tecido. Como refere uma utilizadora: “O tecido de bambu é agradável e fresco.” Outra acrescenta: “Já comprei várias fronhas de vários tamanhos e são perfeitas, cómodas de colocar com bons fechos e são de qualidade a um bom preço.”

Um dos elementos que reforça a funcionalidade deste modelo está na parte inferior: a membrana SmartSeal (uma camada discreta que permite a circulação do ar, essencial para manter a leveza do tecido, e impede a passagem de líquidos). Assim, protege-se eficazmente a almofada contra suor, humidade e outros imprevistos. Como descreve uma cliente: “É muito suave e é a melhor para pessoas que transpiram muito.”

De fácil manutenção — pode ser lavada na máquina e seca ao ar — e com mais de 700 avaliações positivas, esta fronha é uma escolha acertada para quem procura um toque fresco no quotidiano do quarto. A versão de 150x40cm, que custava 54,90€, pode agora ser encontrada por apenas 13,21€.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.