Em 10 minutos e sem máquina de lavar: almofadas brancas e sem manchas (como novas)

Lavamos os lençóis com frequência, mas e as almofadas? Mesmo com fronha, as almofadas acumulam suor, pó, ácaros e tudo aquilo que não queremos ter no sítio onde dormimos todas as noites. Provavelmente já deve ter reparado que algumas almofadas têm manchas amarelas, mas mesmo que sejam lavadas na máquina, por vezes, não saem na totalidade.

Em declarações ao site Infobae, o especialista em limpeza de roupa de cama da marca Down and Feather, David Smith, explica que existem métodos super simples que deixam as almofadas como novas, sem precisar de ir à máquina.

Uma das soluções que recomenda é o uso de peróxido de hidrogénio (água oxigenada). Basta misturar este ingrediente com água em partes iguais, aplicar diretamente sobre as manchas, deixar atuar entre 10 a 15 minutos e enxaguar bem. Recomenda-se expor as almofadas ao sol após a lavagem – a luz solar contribui para eliminar odores, desinfetar e intensificar o efeito branqueador.

Para quem prefere alternativas naturais, existe ainda uma mistura de bicarbonato de sódio com sumo de limão, ideal para remover manchas e neutralizar odores. Aplica-se sob a forma de pasta, deixa-se atuar por cerca de 30 minutos e enxagua-se em seguida.