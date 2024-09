O segredo para almofadas limpas e sem maus odores é uma bebida alcoólica popular nos bares

Almofada com mau cheiro

O mundo da Internet está cheio de truques de limpeza e cada um parece mais surpreendente do que o outro. Já falámos aqui de colocar sal na sanita para a deixar imaculada e até de dar uso aos saquinhos de chá para deixar o frigorífico a cheirar bem. Por mais estranhas que estas dicas possam parecer, a verdade é que vão funcionando. Por isso, quando vimos a sugestão de usar uma bebida alcoólica para limpar as almofadas, já nem ficámos surpresos.

A sugestão foi partilhada pelo site House Digest e tem tanto de simples como de surpreendente. Apanhar uma garrafa de vodka logo pela manhã poderá não ser bem visto, mas se for para dar uma ajuda nas limpezas, não há qualquer problema.

A vodka é uma bebida com elevado teor alcoólico e é por isso que é tão boa a desodorizar as almofadas. Com cerca de 40% de álcool, poderá não ser extremamente eficaz a eliminar vírus e bactérias – a CDC recomenda 60% ou mais, explica o site House Digest –, mas vai ajudar a eliminar maus odores.

Para usar vodka nas suas almofadas, misture uma parte da bebida alcoólica com três partes de água. Misture os líquidos numa embalagem com borrifador e, se quiser, pode ainda acrescentar umas gotas de óleos essenciais para deixar cheirinho nas almofadas.

Borrife os dois lados da sua almofada, mas tenha cuidado para não deixar muito ensopado. Depois, com uma toalha limpa, vá pressionando a zona húmida para absorver a mistura. Este passo é essencial para eliminar os cheiros e para evitar que fique o cheiro a álcool nas almofadas.

Apesar de a vodka ajudar a manter as almofadas limpas, ainda assim é recomendado que as lave pelo menos de seis em seis meses. Neste artigo, explicamos como o pode fazer.