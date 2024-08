Estes 4 métodos caseiros prometem deixar as almofadas amareladas como novas

Com o tempo, as almofadas tendem a ficar amareladas devido à absorção de suor e saliva, o que cria manchas e um ambiente favorável para ácaros e outros micro-organismos. Para evitar que almofadas fiquem com aquele aspeto péssimo amarelado, troque regularmente as fronhas e limpe-as às primeiras nódoas.

O site francês Positiv R aponta quatro métodos para deixar as almofadas brancas como novas:

Usar sumo de limão: o limão é um desinfetante e tira-nódoas eficaz. Pode adicionar sumo de limão à máquina de lavar, ferver a almofada em água com limão antes de lavar, ou misturar com água oxigenada e depois lavar.

Misturar bicarbonato de sódio e vinagre branco: combine meio copo de bicarbonato de sódio com meio copo de vinagre branco em água quente. Deixe a almofada de molho durante duas horas antes de a lavar na máquina.

Usar percarbonato de sódio: Mais forte que o bicarbonato, o percarbonato é excelente para branquear tecidos. Use luvas ao manuseá-lo e adicione meio copo na máquina de lavar.

Utilizar detergente da máquina lavar a loiça: Deixe a almofada de molho em água quente com meio copo de detergente para a máquina de lavar loiça. Após duas horas, enxague bem e lave na máquina com um pouco de detergente.