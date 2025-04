Há quanto tempo não troca de almofadas? Estas foram a escolha de mais de 100 mil pessoas

Este artigo pode conter links afiliados*

Com o tempo, as almofadas tornam-se um refúgio para ácaros, suor e impurezas, o que pode afetar a qualidade do sono e até a pele. Passamos horas com o rosto encostado nelas, mas a troca acaba sempre por ficar para depois. Se está na altura de renovar, estas duas almofadas estão entre as mais vendidas da Amazon, com mais de 100 mil avaliações que destacam o conforto, o suporte ideal e a frescura ao longo da noite.

Conforto e suporte na medida certa

Um dos aspetos mais destacados por quem já experimentou estas almofadas é o equilíbrio entre suavidade e firmeza. "Têm a firmeza certa para mim, de maneira que não se afundam, mas também não são demasiado duras", refere um dos utilizadores. Outro comprador elogia o toque suave da capa: "Vêm numa capa de tecido branquíssimo, muito macio, ao contrário de outras marcas." O enchimento de fibra de silicone proporciona um toque macio, adaptando-se ao formato da cabeça e do pescoço para um apoio confortável ao longo da noite.

Adquira as almofadas aqui

Cuidados simples para manter a qualidade

As almofadas chegam embaladas a vácuo, sendo necessário agitá-las ou deixá-las repousar durante algumas horas para recuperarem o volume total. "Depois de uma boa sacudidela, ficaram impecáveis", comenta um comprador. Para garantir que mantêm a forma e a frescura, recomenda-se deixá-las ao sol ocasionalmente e evitar a lavagem na máquina. Com um preço acessível para um conjunto de duas unidades e compatíveis com várias capas decorativas, são uma opção prática para quem procura renovar o descanso sem complicações.

Almofadas novas, sono renovado e pele mais saudável – não espere mais para mudar.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.