Este autocarro com piscina é o alojamento mais instagramável do momento em Portugal

Há quem apanhe o autocarro para ir de férias. Mas há também quem prefira passar férias num autocarro. Ou, pelo menos, neste autocarro dos anos 1960, estacionado na zona de Leiria. Chama-se Camping Bus e está a tornar-se um verdadeiro fenómeno nas redes sociais. Mas, como não? É um alojamento de sonho.

A história deste alojamento começa em 2017, ainda que o autocarro que é agora casa-refúgio seja da década de 60. A família Marcelino queria aventurar-se na criação de um alojamento, mas não queria fazer apenas mais uma casa. Procurava criar uma proposta inovadora e diferente do que já existia no mercado. O momento em que encontraram o antigo autocarro da Rodoviária Nacional foi o ponto de mudança.

O primeiro passo foi transformar aquilo que era um velho transporte público num alojamento acolhedor. O restauro foi feito pela família e o lugar de estacionamento foi enconrrado na quinta da família na localidade de Arrabal, município de Leiria. O lugar, já por si encantador, ganhou um novo charme com o autocarro retro ali estacionado, pronto para receber quem quisesse aventurar-se pela zona.

O Camping Bus tem dois andares e, mesmo sem sair do sítio, promete uma viagem memorável. O interior simples contrasta com o exterior retro. O chão de madeira e as paredes brancas criam um ambiente acolhedor. No primeiro andar, encontra-se a cozinha, com uma mesinha para refeições, e a casa de banho, equipada com um duche. O segundo andar é para o descanso. De um lado, uma mezzanine tem um sofá-cama. Do outro, está um quarto com cama de casal.

O exterior complementa a magia deste alojamento. Com uma piscina, uma banheira exterior, parque infantil, cama de rede, churrasqueira e mesa, a zona à volta do autocarro convida a dias (e noites) inesquecíveis. O ambiente fica completo com a paisagem à volta pintada por árvores como laranjeiras e figueiras.

Este alojamento – que pode receber até quatro pessoas – é um sonho em terras portuguesas. Quem o confirma são os hóspedes que por lá passam. Na plataforma Airbnb, onde se pode reservar a estadia, o Camping Bus tem uma avaliação de 5 estrelas (sim, certinhas) resultado de 315 avaliações. “O autocarro é uma obra de arte”, escreve uma das pessoas que por lá pernoitou. “Foi simplesmente perfeito, não posso dizer nada negativo”, acrescenta outra.