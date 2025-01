Alojamento local em Lisboa e no Porto atrai criação de negócios para turistas

Outros artigos:

É em Lisboa e no Porto, onde há maior concentração de estabelecimentos de Alojamento Local (AL), somando um total de 29 mil registos. Um novo estudo mostra que a maior densidade de AL tende a atrair novos negócios orientados para turistas, como restaurantes e bares. E ajuda os pequenos retalhistas na área da alimentação a manter a sua atividade.

A aglomeração de AL em determinados bairros de Lisboa e do Porto tem atraído mais negócios orientados para o turismo e, por outro lado, tem levado ao fecho de empresas pouco produtivas, que não conseguiram suportar a subida das rendas. Esta é uma conclusão do recente estudo "The economic footprint of short-term rental on local business: Evidence from Portugal".

No caso de Lisboa – onde existem atualmente 19.000 registos de AL –, a maior entrada de empresas orientadas para o turismo foi sentida nas freguesias das Avenidas Novas, Santo António, Santa Maria Maior e Arroios. E no Porto – hoje com 10.000 estabelecimentos de AL – houve um maior crescimento de negócios destinados aos turistas no centro histórico. “Estas freguesias são precisamente algumas onde existe um maior número de AL”, conclui o economista Francisco Nobre, um dos autores do estudo, citado pelo Público.

Entre as empresas orientadas para o turismo que entraram no mercado, os restaurantes e bares são os que mais se destacam. E entre os principais “sobreviventes” estão os pequenos retalhistas na área da alimentação. Quanto às atividades mais orientadas para residentes, observou-se um “aumento significativo de empresas de compra e venda de bens imobiliários, de construção e consultoria”, disse o economista ao mesmo jornal.

O mesmo estudo mostra ainda que o saldo é positivo, já que o número de novas empresas é seis vezes superior ao total de encerramentos, muito embora se crie uma maior delimitação ente áreas turísticas e as áreas residenciais.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders