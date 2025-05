Imprensa inglesa sugere cidade portuguesa como alternativa à Roma “sufocante”

A imprensa inglesa escreve bastante sobre Portugal enquanto destino para turismo. No entanto, cada vez mais chama a atenção para cidades menos conhecidas dos ingleses. Hoje, Portugal é muito mais do que Lisboa e praias no Algarve para os britânicos.

Prova disso é um recente artigo do jornal Metro, que sugere uma alternativa lusa à capital italiana. “Com dezenas de milhões de turistas a visitar as suas ruas antigas todos os anos, Roma pode ser sufocante”, pode ler-se naquele que é o mote para recomendar a cidade de Braga como uma alternativa igualmente rica em cultura, mas muito menos concorrida.

Por isso, para fugir ao famoso destino “lotado de pessoas” e ao “calor escaldante”, os jornalistas do Metro garantem que se pode aproveitar “umas férias em Roma sem pisar na Cidade Eterna” : visitar a “terceira maior cidade “ de Portugal, apelidada de "Roma portuguesa".

Os ingleses referem-se a Braga como a “irmã menos turística de Lisboa e Porto” e não esquecem que, em 2024, foi nomeada como próximo destino emergente da Europa nos prestigiados World Travel Awards.

No mesmo artigo, os britânicos referem-se a várias atrações da cidade, como o óbvio Santuário do Bom Jesus do Monte. “Com 116 metros de altura, a igreja capta um panorama abrangente da região”, escrevem.

Mas, além de igrejas e jardins destacados no artigo, os jornalistas não deixam de referir que a “cidade abriga nove restaurantes com estrelas Michelin e uma infinidade de bares da moda”, usando as críticas do TripAdvisor para recomendar a discoteca Sardinha Biba aos mais noctívagos.

Para os portugueses que não conhecem Braga, podem perceber através dos argumentos britânicos como é mesmo de visita obrigatória.