O aspirador que os donos de Dyson trocaram e não se arrependeram está a 154€ no Prime Day

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Com mais de 4.600 avaliações na Amazon e uma média de 4,7 estrelas, este aspirador sem fios acumulou uma base de compradores fiel — e o tema que se repete nos comentários é sempre o mesmo: quem trocou um Dyson por este modelo e não se arrependeu. Durante o Prime Day, desceu de 177€ para 154,50€, com 17% de desconto.

O que é e para quem é

Este é um aspirador vertical sem fios — ou seja, funciona a bateria, sem cabo, e pode ser usado em qualquer divisão da casa sem estar preso a uma tomada. É leve, fácil de manusear e converte-se num aspirador de mão para limpar sofás, escadas ou o interior do carro. Vem com uma capa completa de acessórios incluídos na caixa e um suporte para fixar na parede.

Motor de 580W com sucção de 55 kPa — suficiente para pelos de animais, migalhas e pó fino em qualquer superfície

Modo automático com sensor de pó — deteta a sujidade e ajusta a potência sozinho, sem intervenção

Até 75 minutos de autonomia — suficiente para casas grandes sem interrupções

Depósito de 1,3 litros que se esvazia com um botão, sem sujar as mãos

Luzes LED na escova para ver a sujidade escondida debaixo de móveis

Ecrã tátil LED para controlar a bateria e os modos de sucção

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Porque é que tanta gente o compara a um Dyson

A Dyson é a marca de referência nos aspiradores sem fios — e também uma das mais caras, com modelos que facilmente ultrapassam os 500€. O que chama a atenção nas avaliações do coovy SU7 é a quantidade de compradores que vieram precisamente de um Dyson e ficaram surpreendidos com a diferença. Um utilizador que tinha um Dyson V12 avariado resume bem a situação: depois de gastar mais de 700€ e ficar sem assistência, optou por este modelo e ficou "super satisfeito — aspira fenomenalmente, é fácil de limpar e a bateria rende muito bem." Outro comprador que vinha de um Dyson V15 é ainda mais direto: "está a superar todas as minhas expectativas."

A comparação não é só de preço. Quem testou os dois sublinha que o coovy é mais leve e mais fácil de manusear — "o Dyson pesa imenso e os cabelos enrolavam-se todos; este é super leve e a escova não fica cheia de pelos emaranhados." Uma utilizadora com um Husky em casa acrescenta que o tapete fica "como novo num segundo." E quem tem casas grandes — 115 ou 150 metros quadrados — confirma que a bateria chega para aspirar tudo "a fundo e ainda sobra."

O que dizem os compradores

O modo automático é um dos pontos mais elogiados: "utilizo quase sempre em modo automático e dá perfeitamente para aspirar a casa toda com calma", conta um comprador. Outro destaca a facilidade de manutenção: "fácil e intuitivo de limpar — basta carregar num botão e a tampa do depósito abre por baixo para esvaziar a sujidade sem sujar as mãos." A luz LED na escova também aparece com frequência nas avaliações: "faz-te ver sujidade pelo chão que achavas que nem existia."

Para quem ainda tem dúvidas, uma compradora com uma casa de três andares resume: "muito prático, faz pouco barulho, pesa pouco e a bateria chega perfeitamente para todas as divisões — recomendo a 100%." A 154,50€ com tudo incluído, o argumento é simples: o mesmo desempenho de equipamentos duas ou três vezes mais caros, sem a fatura que normalmente vem com ele.

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